जयपुर शहर से गांव तक बदला नजारा, प्रदेश में पहली बार रोशनी से जगमग हुए सरकारी स्कूल

Diwali 2025: जयपुर से रोशनी भरी तस्वीरें सामने आई हैं. दीपावली के मौके पर इस बार प्रदेश के सरकारी विद्यालय पहली बार रोशनी से जगमग नजर आ रहे हैं. शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली बार दिवाली से पहले रंग-रोगन और लाइटिंग का विशेष अभियान चलाया गया.
शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत हर विद्यालय को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है. कहीं इमारतों पर रंगीन झालरें लगाई गईं, तो कहीं मुख्य द्वार और परिसर को सजावट से निखारा गया. संस्था प्रधान, शिक्षक और विद्यार्थी खुद सजावट में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. पांच दिनों तक स्कूलों में दीपोत्सव जैसा माहौल रहेगा.
गांव से लेकर शहर तक सरकारी स्कूलों का नजारा पूरी तरह बदल चुका है. जहां पहले स्कूल केवल शिक्षण केंद्र के रूप में देखे जाते थे. वहीं अभी ये दीपावली की खुशियों के केंद्र बने हुए हैं. शिक्षा मंत्री के निर्देश से बच्चों में नया उत्साह आया है. स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल गया है.
प्रदेश के सरकारी विद्यालय दीवाली पर पहली बार जगमग हुए. शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सभी स्कूलों में लाइटिंग करवाई गई. रंग-रोगन से विद्यालयों की सुंदरता निखरी. संस्था प्रधान खुद सजावट और लाइटिंग का काम करवा रहे हैं. दीपोत्सव के साथ ही स्कूलों में रोशनी का पर्व शुरू हुआ.
पांच दिनों तक स्कूलों में रंगीन लाइटें जगमगाएंगी. गांव से लेकर शहर तक सरकारी स्कूलों का नजारा बदला. शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर शिक्षा दीपोत्सव मना रहे हैं. पहली बार इतने बड़े स्तर पर विद्यालय सौंदर्यीकरण हुआ. शिक्षा विभाग की पहल से स्कूल दीपावली की खुशियों का केंद्र बने.
हालांकि कुछ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को लाइटिंग कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा. क्योंकि विभाग की ओर से इसके लिए कोई अलग बजट जारी नहीं किया गया. बावजूद इसके शिक्षकों ने अपनी पहल और सामूहिक प्रयास से स्कूलों को रोशन कर दिया.
