/जयपुर में लापरवाही की भेंट चढ़ी महिला मजदूर, फैक्ट्री में बैक टू बैक फटे दो सिलेंडर, एक की मौत

Jaipur News: जयपुर के 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया (सुदर्शनपुरा) स्थित JMD इंटरप्राइजेज नामक फैक्ट्री में बुधवार शाम करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई. इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने वाली इस फैक्ट्री के बेसमेंट में पाउडर कोटिंग भट्टी के दौरान गैस सिलेंडर से आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए.



मौत और घायलों की स्थिति

आग की चपेट में आने वाली मध्य प्रदेश की रहने वाली 47 वर्षीय महिला मजदूर गोमा देवी को गंभीर जलन के साथ एसएमएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं दो पुरुष मजदूर अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है. महिला मजदूर को जिंदा जलते हुए देखा गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.



कैसे लगी आग?

फैक्ट्री के बेसमेंट में तीन गैस सिलेंडर रखे हुए थे. पाउडर कोटिंग प्रक्रिया के दौरान सिलेंडर से लीकेज होने या किसी तकनीकी खराबी के कारण आग लगी, जो तेजी से फैल गई. मजदूर काम कर रहे थे और अचानक हुई इस घटना से बचने का समय ही नहीं मिल सका.



फैक्ट्री की लापरवाही उजागर

जांच में सामने आया है कि JMD इंटरप्राइजेज के पास फायर एनओसी (No Objection Certificate) नहीं था. मौके पर फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर या कोई अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे. बेसमेंट में गैस सिलेंडर रखना और बिना उचित सुरक्षा के काम कराना फैक्ट्री मालिक की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.



पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

महेश नगर पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आग लगने के सटीक कारणों, फैक्ट्री मालिक की लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की छानबीन कर रही है. एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में घायलों का इलाज चल रहा है.



औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंतायह घटना जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति को एक बार फिर उजागर करती है. 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया में कई छोटी-बड़ी फैक्टरियां हैं, जहां मजदूर बिना उचित सुरक्षा के काम करते हैं. बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है. श्रमिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री मालिकों पर सख्त कार्रवाई करने और सभी औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है. मजदूरों की जान की सुरक्षा के लिए फायर एनओसी को अनिवार्य बनाने और नियमित निरीक्षण की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.

परिवार और समाज पर असर

मृतका गोमा देवी अपने परिवार की मुख्य कमाऊ सदस्य थीं. उनकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है. दो अन्य घायल मजदूरों के परिवार भी चिंता में डूबे हुए हैं. इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. प्रशासन से अपील की जा रही है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोहराए न जाएं. साथ ही सभी फैक्टरियों में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से लगाया जाए.

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