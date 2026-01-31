Zee Rajasthan
जयपुर के एक फैक्ट्री में फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, हादसे में एक की मौत, दो घायल

Jaipur Oxygen Cylinder blast: जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार रात एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से भीषण विस्फोट हो गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

Published: Jan 31, 2026, 09:40 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 09:40 PM IST

Jaipur Oxygen Cylinder blast: जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार रात एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल फैल गया.

हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसकी पहचान झारखंड निवासी मुन्ना राय के तौर पर हुई है. हादसे में 45 वर्षीय विनोद गुप्ता घायल हुए हैं, जो इस फैक्ट्री में मैनेजर बताई जा रहे हैं. इसके अलावा एक शिबू नाम के व्यक्ति घायल हुआ है, जो कि झारखंड का रहने वाला है और इस फैक्ट्री का कर्मचारी था.

विश्वकर्मा के रोड नंबर 17 पर करणी विहार कॉलोनी में यह फैक्ट्री है. जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का काम किया जाता है. हादसे के समय सिलेंडर भरे जा रहे थे. इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फटा और फैक्ट्री की ऊपर तीन सेट की छत उड़ गई.

इसके साथ ही एक दीवार भी गिरी है. बताया जा रहा है कि हादसे में एक की डेथ हो गई है. घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

विनोद गुप्ता उम्र 45 साल खेतान हॉस्पिटल के पास मुरलीपुरा हाल मैनेजर है. शिबू उर्फ अनुवा पुत्र श्री सलीम गांव नागटीटी पुलिस थाना भोजुली जिला बोकारो झारखंड हाल कर्मचारी है. यह दोनों घायल हैं, जिनको अस्पताल भिजवा दिया गया है. झारखंड निवासी मुन्ना राय की मौत हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

