/एक ही वाहन के 1214 चालान, फिर भी नहीं रुकी रफ्तार; अब परिवहन विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई

Overloaded Vehicles Traffic Challans: राजस्थान में यह बात अपने आप में आश्चर्य में डालने वाली है कि एक ही वाहन के 1 हजार से ज्यादा चालान हो चुके हैं. यह चालान भी मात्र 5 महीने की अवधि में हुए हैं. लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से ओवरलोड दौड़ रहे हैं. ऐसे वाहनों को ओवरलोड नहीं, बल्कि यमदूत कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी. क्योंकि ऐसे वाहन लगातार रोजाना ही नियमों का उल्लंघन कर ओवरलोड दौड़ रहे हैं. बावजूद इसके इन वाहनों पर खान विभाग और परिवहन विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है. हालांकि अब परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.



ओवरलोड ई-रवन्ना चालानों के सम्बंध में परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के आरटीओ-डीटीओ को कहा है कि 100 से अधिक ओवरलोड ई-चालान वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए. ऐसे वाहन मालिक अपने वाहन में अनाधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं. ये भार क्षमता से अधिक निरंतर संचालन कर रहे हैं और वाहन के पंजीकरण शर्तों के विपरीत संचालन किया जा रहा है. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहनों को सीज कर इनका पंजीयन निलंबित किया जाए. वहीं ओवरलोड चालानों के ऐसे वाहन जो अब संचालित नहीं हैं, उन्हें कार्यालय बुलाकर भौतिक निरीक्षण कर कार्यवाही की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source



ओवरलोड के ये हैं सर्वाधिक ऑफेंडर



- सीकर RTO में 145 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड के चालान

- वाहन RJ23GA7449 के सर्वाधिक 1214 ओवरलोड चालान



- सीकर रीजन में तो 500 से अधिक ओवरलोड चालान वाले 14 वाहन

- जयपुर RTO द्वितीय में कुल 46 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड चालान



- वाहन RJ14RB3436 के सर्वाधिक 803 ओवरलोड चालान

- जयपुर प्रथम RTO में 21 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड चालान



- वाहन RJ14GF7555 के सर्वाधिक 604 ओवरलोड चालान

- जोधपुर रीजन में 100 से अधिक ओवरलोड रवन्ना के 9 वाहन



- वाहन RJ04GC8685 के सर्वाधिक 896 ओवरलोड चालान

- कोटा रीजन में 17 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड चालान



- वाहन RJ20GC3114 के सर्वाधिक 718 ओवरलोड चालान

296 वाहनों के 100-100 से अधिक चालान

परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में साफ है कि ओवरलोड के सर्वाधिक चालान सीकर रीजन में हो रहे हैं. सीकर आरटीओ के अधीन सीकर जिला परिवहन कार्यालय, चूरू और सुजानगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में सर्वाधिक ओवरलोड वाहन चलते हैं. सीकर के अलावा जयपुर आरटीओ द्वितीय रीजन में भी बड़ी संख्या में ओवरलोड चालान वाले वाहन संचालित हो रहे हैं. एक-एक वाहन के 100 से अधिक चालान हो चुके हैं. 100 से अधिक चालान वाले वाहनों की कुल संख्या प्रदेशभर में 296 है.



उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में रेगुलर ऑफेंडर कम

- अजमेर RTO में 26 वाहनों के 100 से ज्यादा ओवरलोड के चालान

- अजमेर में वाहन RJ36GA4500 के सर्वाधिक 314 ओवरलोड के चालान



- अलवर रीजन में 5 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड चालान

- वाहन RJ23GC4608 के सर्वाधिक 220 ओवरलोड चालान



- बीकानेर रीजन में 7 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड के चालान

- वाहन RJ13GB6293 के सर्वाधिक 168 ओवरलोड चालान



- चित्तौड़गढ़ RTO में एक वाहन RJ07GD2506 के 238 चालान

- दौसा में 5 वाहनों के 100 से अधिक चालान, RJ29RB9761 के 126 चालान



- पाली रीजन में 13 वाहनों के 100 से अधिक ओवरलोड चालान

- वाहन RJ19GJ2736 के सर्वाधिक 252 ओवरलोड चालान



- उदयपुर RTO में एक वाहन RJ09RB0474 के 113 चालान

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

