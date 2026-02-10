Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नौनिहालों के वाहनों की सुरक्षा जांच में खानापूर्ति, महज 57 फीसदी वाहनों की हुई चेकिंग

Jaipur School Vehicle Safety Check: नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार हमेशा से प्राथमिकता देती रही है, लेकिन वास्तविकता में नौनिहालों को स्कूल ले आने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच तक नहीं की जाती.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Feb 10, 2026, 04:10 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 04:10 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदला मौसम का मिजजा! एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजजा! एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather

Valentine Day Special: माउंट आबू की वादियों में बिताएं रोमांटिक पल, पार्टनर करेगा खुद को सेलेब्रिटी जैसा महसूस, देखें ये Photos
6 Photos
rajasthan place to visit

Valentine Day Special: माउंट आबू की वादियों में बिताएं रोमांटिक पल, पार्टनर करेगा खुद को सेलेब्रिटी जैसा महसूस, देखें ये Photos

कौन हैं IPS मृदुल कच्छावा, जिन्होंने 57 डाकुओं की बांधी थी ठठरी, अब ऑपरेशन नीलकंठ से नशा तस्करों का बना रखा है हवाई जहाज
6 Photos
Nagaur Crime

कौन हैं IPS मृदुल कच्छावा, जिन्होंने 57 डाकुओं की बांधी थी ठठरी, अब ऑपरेशन नीलकंठ से नशा तस्करों का बना रखा है हवाई जहाज

छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें
6 Photos
rajsamand news

छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें

नौनिहालों के वाहनों की सुरक्षा जांच में खानापूर्ति, महज 57 फीसदी वाहनों की हुई चेकिंग

Jaipur School Vehicle Safety Check: नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार हमेशा से प्राथमिकता देती रही है, लेकिन वास्तविकता में नौनिहालों को स्कूल ले आने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच तक नहीं की जाती. इस मामले में जयपुर आरटीओ द्वितीय के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं. दरअसल, जयपुर आरटीओ द्वितीय की ओर से पिछले एक साल के दौरान स्कूली बच्चों के वाहनों की जांच में कोताही बरती गई है.

रीज़न में कुल पंजीकृत बाल वाहिनी वाहनों में से करीब 57 फीसदी वाहनों की ही जांच की गई है. बची हुई करीब 43 फीसदी वाहनों की तो एक बार भी जांच नहीं की गई है. आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने में बड़ी बसों, मिनी बसों के अलावा ऑटो रिक्शा, वैन, कार या अन्य वाहन उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन जयपुर आरटीओ द्वितीय के क्षेत्र में पंजीकृत बाल वाहिनी वाहनों की जांच में विभाग के उड़नदस्ते सक्रिय नहीं रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक यानी पिछले एक साल में चेक किए गए वाहनों की संख्या 57 फीसदी ही रही है. बाल वाहिनी वाहनों की जांच और कार्रवाई के मामले में जयपुर आरटीओ द्वितीय के अधीन जिला परिवहन कार्यालय कोटपूतली काफी पीछे है.

कितने पंजीकृत वाहन और कार्रवाई क्या

जयपुर द्वितीय में पंजीकृत बाल वाहिनी 105, जांच 105 की हुई. चौमू में 483 बाल वाहिनी जांच 406 वाहनों की हुई. कोटपूतली में पंजीकृत बाल वाहिनी 714, जांच सिर्फ 150 वाहनों की हुई. शाहपुरा में 189 पंजीकृत बाल वाहिनी, जांच 188 वाहनों की हुई. इस तरह कुल 1491 पंजीकृत बाल वाहिनी, जांच मात्र 849 वाहनों की हुई.

जयपुर RTO द्वितीय रीजन में 169 वाहनों के चालान सिर्फ इस लिए काटे गए हैं कि उन्होंने क्षमता से अधिक बच्चों को ले जा रहे थे. 161 वाहनों के चालान निजी वाहनों में बच्चे स्कूल ले जाने पर किए गए. 402 अन्य अपराधों में भी बाल वाहिनी वाहनों के चालान किए गए. जयपुर RTO द्वितीय रीजन में कुल 730 वाहनों के चालान किए गए. कुल 234 वाहनों को सीज किया गया. टैक्स के रूप में 21.05 लाख रुपए वसूले गए. प्रशमन राशि के रूप में कुल 50.26 लाख जुर्माना वसूला गया.

कोटपूतली में महज 16 वाहनों के चालान

इस पूरी कार्रवाई में जयपुर आरटीओ द्वितीय के जयपुर शहर स्थित कार्यालय के उड़नदस्ते तो सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन आरटीओ द्वितीय के अधीन कोटपूतली और शाहपुरा में चालान बहुत कम बनाए गए हैं. कोटपूतली जिला परिवहन कार्यालय द्वारा तो महज 16 बाल वाहिनी वाहनों के ही चालान बनाए गए हैं.

कोटपूतली जिला परिवहन कार्यालय ने महज 6 वाहनों को सीज किया है. इसी तरह शाहपुरा जिला परिवहन कार्यालय द्वारा भी 56 वाहनों के चालान करते हुए मात्र 11 वाहनों को ही सीज किया गया है. कुल मिलाकर नौनिहालों की सुरक्षा जांच के मामले में भी परिवहन विभाग के उड़नदस्तों की कार्रवाई महज खानापूर्ति प्रतीत हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news