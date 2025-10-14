Zee Rajasthan
SMS ट्रॉमा सेंटर में लगी आग के बाद ICU सेवाएं बुरी तरह प्रभावित, चार में से दो ही वार्ड चालू

Jaipur News: राजस्थान के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) की स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल संकट से गुजर रही हैं. पिछले दिनों ट्रॉमा ICU वार्ड में लगी आग के बाद अब चार में से केवल दो ICU वार्ड ही काम कर रहे हैं

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 14, 2025, 11:40 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 11:40 PM IST

SMS ट्रॉमा सेंटर में लगी आग के बाद ICU सेवाएं बुरी तरह प्रभावित, चार में से दो ही वार्ड चालू

Jaipur News: राजस्थान के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) की स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल संकट से गुजर रही हैं. पिछले दिनों ट्रॉमा ICU वार्ड में लगी आग के बाद अब चार में से केवल दो ICU वार्ड ही काम कर रहे हैं, जिससे गंभीर मरीजों को इलाज में परेशानी झेलनी पड़ रही है.

SMS ट्रॉमा सेंटर में कुल चार ICU वार्ड हैं, जिनमें 46 बेड की व्यवस्था है. इनमें इमरजेंसी ICU में 6 बेड, ट्रॉमा ICU में 11, पॉली ट्रॉमा वार्ड में 16 और सेमी ICU में 13 बेड हैं, लेकिन हाल ही में लगी आग में ट्रॉमा ICU के 11 बेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पूरा वार्ड बंद पड़ा है.

आग की चपेट में आए हिस्से के पास स्थित सेमी ICU में धुआं भरने के कारण उसकी मरम्मत का काम भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते वह वार्ड भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इस स्थिति में फिलहाल केवल 22 ICU बेड पर ही गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है.

प्रतिदिन करीब 200 से 300 गंभीर मरीज ट्रॉमा सेंटर में पहुंचते हैं, लेकिन सीमित बेड की वजह से अस्पताल प्रशासन को लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है. ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज डॉ. बीएल यादव ने बताया कि “अभी वर्तमान में ट्रॉमा में ICU के 22 बेड उपलब्ध हैं.

मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हम लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिन मरीजों का ऑपरेशन पूरा हो गया है या जो स्थिर स्थिति में हैं, उन्हें बांगड़ परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है. वहीं जिन मरीजों को ICU की जरूरत है, उन्हें अस्पताल के अन्य वार्डों में बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही ट्रॉमा ICU और सेमी ICU की मरम्मत का काम पूरा कर इन्हें पुनः शुरू करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल SMS ट्रॉमा सेंटर की स्थिति प्रदेश में गंभीर रोगियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि उपलब्ध ICU बेड की संख्या बढ़ती मरीजों की संख्या के मुकाबले नाकाफी है.

