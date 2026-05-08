/पाकिस्तान के 24 ठिकाने तबाह! पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान और 11 एयरबेस तबाह, तीनों सेनाओं का बड़ा दावा

Operation Sindoor Anniversary: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन को भारत की नई सैन्य रणनीति, संयुक्त युद्ध क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक बताया. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पूरी दुनिया ने भारत की सटीक कार्रवाई और आतंकवादी ढांचों के विनाश को देखा.



डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (स्ट्रैटेजी) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान के पास ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कोई सबूत नहीं है, जबकि भारत के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि भारत ने कुल नौ सटीक स्ट्राइक कर आतंक अड्डों को तबाह किया, जिनमें सात हमले सेना और दो एयरफोर्स ने किए.उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया में “गोल्ड स्टैंडर्ड” माना गया. थल, वायु और समुद्री ताकत के संयुक्त इस्तेमाल, रियल टाइम इंटेलिजेंस और साझा ऑपरेशन सिस्टम ने इस अभियान को सफल बनाया. उन्होंने दुष्यंत कुमार की पंक्तियां दोहराते हुए कहा –

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“सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.”



पाकिस्तान का फेक नैरेटिव बेनकाब

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान लगातार यह गलतफहमी फैलाने की कोशिश करता रहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की, लेकिन सच पूरी दुनिया के सामने है. उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान और 11 एयरबेस तबाह किए, जबकि पाकिस्तान सिर्फ दावे करता रहा.



डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने भी पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन में भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि “नरेटिव सेट करके जीत हासिल नहीं की जा सकती. पाकिस्तान हमेशा यही कोशिश करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई पूरी दुनिया ने देखी कि भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया.”



पहलगाम हमले का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर

एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि 7 मई 2025 की पहली स्ट्राइक भारत के संकल्प और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक थी. तीनों सेनाओं को पूरी ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी गई और सेना प्रमुखों ने मिलकर रणनीति तैयार की.उन्होंने कहा कि स्वदेशी ब्रह्मोस, आकाश और अन्य मिसाइल सिस्टम ने अभियान में अहम भूमिका निभाई. भारत अब अपने 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण देश में ही तैयार कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि है. सटीक हमलों से दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हुए और पाकिस्तान बातचीत को मजबूर हुआ.



राजनीतिक इच्छाशक्ति से मिली सफलता

एयर मार्शल भारती ने कहा कि जब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होती, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफलता संभव नहीं थी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट रणनीति और खुली ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी, जिसके कारण यह अभियान निर्णायक साबित हुआ.



तीनों सेनाओं का अभूतपूर्व तालमेल

डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबिन ए. मिनवाला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. साइबर, स्पेस और सूचना क्षेत्र में भी संयुक्त रणनीति अपनाई गई. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने भारत की मल्टी डोमेन युद्ध क्षमता को साबित किया और यह रक्षा सुधारों का परिणाम है. उन्होंने सीडीएस पद की स्थापना को बड़ी रणनीतिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित करने का फैसला दूरदर्शी कदम साबित हुआ.



नौसेना ने संभाला उत्तरी अरब सागर का मोर्चा

भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल ए. एन. प्रमोद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई सैन्य नीति का प्रतीक है. पुलवामा हमले के बाद नौसेना तुरंत युद्ध तैयारी मोड में आ गई थी और उत्तरी अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर तथा युद्धपोत तैनात किए गए.उन्होंने कहा कि स्वदेशी युद्धपोत, पनडुब्बियों और स्पेशल फोर्स ने मोर्चा संभाला और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेनाएं किसी भी युद्ध परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि “यदि आदेश मिला तो तीनों सेनाएं मिलकर निर्णायक कार्रवाई करेंगी.”



वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ तेज, सटीक और घातक जवाब देगा. उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में स्पेस, साइबर और ड्रोन क्षमता को और मजबूत करेगा.



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