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जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद

Operation Sindoor First Anniversary Celebrations: जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी. भारतीय सेना 7 और 8 मई को जयपुर के सप्त शक्ति कमान में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 07, 2026, 07:24 AM|Updated: May 07, 2026, 07:24 AM
जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद
Image Credit: AI Generated

Operation Sindoor Anniversary: भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 और 8 मई को दो दिवसीय उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन साउथ वेस्टर्न कमांड (सप्त शक्ति कमान) के क्षेत्र में होगा, जहां देश की सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक युद्धनीति और आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का जमावड़ा
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना के तीनों प्रमुख शामिल होंगे. यह जयपुर में आयोजित होने वाला संयुक्त कमांडरों का दूसरा सम्मेलन है. देश के सबसे ऊंचे सैन्य अधिकारियों की इस बैठक को रक्षा क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज
कार्यक्रम की शुरुआत 7 मई को दोपहर 12 बजे सप्त शक्ति कमान के ऑडिटोरियम में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष सैन्य अधिकारी मीडिया को संबोधित करेंगे तथा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे. कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रिलीज होगी. इस फिल्म में ऑपरेशन के दौरान के कई दुर्लभ, वास्तविक और अब तक अनदेखे फुटेज शामिल किए जाने की संभावना है. यह फिल्म पूरे देश को भारतीय सेना की वीरता और रणनीतिक क्षमता का गर्व महसूस कराएगी.


सम्मेलन का मुख्य विषय
इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय ‘नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता’ (Military Capability in New Domains) तय किया गया है. सम्मेलन में आधुनिक युद्ध प्रणालियों, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, स्पेस वारफेयर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय पर गहन चर्चा होने वाली है. ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की साहसिक कार्रवाई और रणनीतिक सफलता का प्रतीक बन चुका है. इसकी पहली वर्षगांठ न सिर्फ उपलब्धियों को याद करने का अवसर है, बल्कि भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने का भी मौका है.

पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था
जयपुर में इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. शहर के कुछ हिस्सों में यातायात व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, सम्मेलन में स्वदेशी हथियारों, नई तकनीकों और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा. ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ भारतीय सेना की वीरता, आत्मनिर्भरता और निरंतर तैयारियों का प्रतीक बनकर उभरेगी. यह आयोजन न सिर्फ सेना के गौरव को बढ़ावा देगा, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी दिखाएगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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