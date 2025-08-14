ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को मिला सम्मान, डोटासरा ने उठाए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल

Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर एक भावुक और तीखा संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने शेखावाटी के वीर सपूत, झुंझुनूं जिले के मेहरादासी गांव निवासी शहीद सुरेन्द्र मोगा को मरणोपरांत वायु सेना मेडल (गैलेंट्री) से सम्मानित किए जाने पर गर्व व्यक्त किया और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया.

डोटासरा ने अपने पोस्ट में लिखा कि सुरेन्द्र मोगा जी ने 10 मई को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी. उनकी वीरता और बलिदान न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सम्मान हर उस सैनिक के बलिदान का प्रतीक है, जो अपने देश के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के जान देने को तैयार रहता है. डोटासरा ने वीर शहीद को शत्-शत् नमन करते हुए कहा कि उनका साहस और अदम्य जज़्बा आने वाली पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा और रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा.

हालांकि, इस सम्मान के साथ डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर नाराजगी भी जताई. उन्होंने कहा कि यह सम्मान भले ही गर्व और सम्मान की अनुभूति कराता है, लेकिन यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने उनकी शहादत के बाद तीन माह तक इस बलिदान को उचित मान्यता नहीं दी. डोटासरा के अनुसार, शहादत के सम्मान में देरी करना वीर सपूत और उनके परिवार के प्रति अन्याय है, जिसे वह ‘शहादत का अपमान’ मानते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस देरी के लिए पूरे देश से माफी मांगे.

