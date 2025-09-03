Zee Rajasthan
स्मार्ट मीटर पर विपक्ष का हल्ला बोल कहा- पंचायत चुनाव के चलते बदला फैसला

Rajasthan Assembly : विधानसभा में स्मार्ट मीटर का मामला आज खूब गूंजा और भारी शोरगुल और हंगामा हुआ. विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की. कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने पूछा कि क्या सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव के चलते अपने फैसले को बदला है.
 

Opposition Ruckus on Smart Meter : राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार है. कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने पूछा कि क्या सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव के चलते अपने फैसले को बदला है और अगस्त 2025 में नया ऑर्डर निकाला है. बोहरा ने कहा कि 14 हजार करोड़ का टेंडर जिस कंपनी को दिय़ा उसका क्या होगा ?

मंत्री नागर ने कहा कि कंपनी का काम धीमा था स्मार्ट मीटर की उपलब्धता नहीं थी इसी के चलते अभी कुछ समय के लिए हमने ऑर्डर जारी किया है कि अभी पुराने लग जाए, लेकिन जैसे ही स्मार्ट मीटर मिलेंगे सभी जगह स्मार्ट मीटर लगेंगे. मंत्री ने कहा कि केंद्र की योजना है किसी राज्य ने स्वीकार की किसी ने नहीं की. कर्नाटक में स्वीकरा नहीं की लेकिन राजस्थान में आपके शासनकाल में आपने इस योजना को स्वीकार किया. इसी के चलते स्मार्ट मीटर यहा लग रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि गोवा की सरकार ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया फिर बी टेंडर दिया गया. जूली ने कहा की मीटर में लाइन आने से पहले ही करंट आता है, ये स्मार्ट है. इस पर मंत्री नागर ने जवाब देते हुए कहा कि नियमों में प्रावधान है कि राजस्थान में अगर कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं तो हम उसे टेंडर दे सकते हैं, हमने ये ही किया है कोई गलत नहीं किया.

आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया था. काली पट्टी बांधकर सदन के बाहर विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी

