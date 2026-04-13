82 दिन में 700 किलोमीटर तय कर चुकी ओरण बचाओ पदयात्रा, अब जयपुर की ओर

Oran Bachao Pad Yatra: ओरण, गोचर व पारम्परिक जल स्रोतों जैसी अपनी प्राकृतिक संपदा ओर पहचान को संरक्षित करने की मांग को लेकर 21 जनवरी को जैसलमेर के श्री तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ओरण बचाओ पदयात्रा का बगरू पहुंचने पर ग्रामीणों ने माल्यार्प कर स्वागत किया और इस आन्दोलन को पुरजोर समर्थन दिया.



रेतीले धोरों के बीच स्थित ओरण, गोचर भूमि और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की मांग को लेकर जैसलमेर के श्री तनोट माता मंदिर से निकले यह पदयात्री 82 दिन में करीब 700 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर चुके है, रविवार देर शाम बगरू पहुंचने कर कुंवर भवानी सिंह राजावत सहित ग्रामीणों ने पदयात्रियों का स्वागत सत्कार किया. पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां व ध्वज लेकर चलते नजर आए.



नारेबाजी के बीच आंदोलनकारियों ने ओरण (देव जीवन), गोचर भूमि, तालाब, नदी-नाले, कुएं और बावडियों जैसे पारंपरिक संसाधनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग प्रमुखता से उठाई. पदयात्रियों का कहना है कि ये संसाधन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, पशुधन, जैविक खेती और स्थानीय संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इनका राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है. इससे इन पर अतिक्रमण और औद्योगिक इकाइयों को आवंटन का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

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आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सोलर, विंड और खनन कंपनियों को इन क्षेत्रों की जमीन दी जा रही है, जिससे ओरण और गोचर तेजी से खत्म हो रहे हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि इन संसाधनों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और भविष्य में इनके आवंटन पर रोक लगाई जाए. पदयात्रा के संयोजक सुमेर सिंह सावंता ने बताया कि 21 जनवरी को श्री तनोट माता मंदिर से शुरू हुई.



यह पदयात्रा 16 अप्रैल को जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेगी और ओरण, गोचर व पारम्परिक जल स्रोतों को बचाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा, उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों के साथ मिलकर ओरण, गोचर व पारम्परिक जल स्रोतों को समाप्त करने का आरोप लगाया ओर स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए जब तक जान तब तक संघर्ष किया जाएगा.

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