राजस्थान यूथ कांग्रेस में नई जान फूंकने की तैयारी, संगठनात्मक चुनाव का ऐलान

Rajasthan Youth Congress Election 2026: राजस्थान में दम तोड़ चुके यूथ कांग्रेस के संगठन में एक बार फिर जान फूंकने की तैयारी की जा रही है. राजस्थान यूथ कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के चलते जनवरी में प्रदेश कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया था.
Rajasthan Youth Congress Election 2026: राजस्थान में दम तोड़ चुके यूथ कांग्रेस के संगठन में एक बार फिर जान फूंकने की तैयारी की जा रही है. राजस्थान यूथ कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई है.
राजस्थान यूथ कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के चलते जनवरी में प्रदेश कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया था. सभी 332 पदाधिकारियों को एक साथ हटा दिया गया. लंबे समय से यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी संगठन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे. साथ ही यूथ कांग्रेस अपने प्रदर्शनों में भी संख्या बल नहीं जुटा पा रहा था.
यूथ कांग्रेस के नेताओं में खींचतान के चलते गुटबाजी कांग्रेस के संगठन पर हावी हो गई थी. राजस्थान यूथ कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा. नए सिरे से संगठन का गठन होगा. प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक चुनाव होंगे. मेंबरशिप फीस इस बार 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दी गई.
22 फरवरी से 1 मार्च तक नामांकन होंगे. 6 मार्च से 10 मार्च तक नामांकन पत्रों की जांच होगी. 11 मार्च को फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी होगी. उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद सदस्यता अभियान चलेगा. 3-4 महीने चुनाव की प्रक्रिया चलेगी. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूथ कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मिलेंगे.
राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में राजस्थान यूथ कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया. राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव इंचार्ज सज्जाद तारिक मेंबरशिप फीस बढ़ने से यूथ कांग्रेस में पद पाना खर्चीला हो गया है.
मेंबरशिप फीस इस बार 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दी गई है. फीस बढ़ने से अगर किसी कांग्रेस नेता को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए 3 लाख से अधिक मतदाताओं की मेंबरशिप करनी पड़ी, तो इस लिहाज से चुनाव करोड़ों में पहुंचेगा. साथ ही कांग्रेस ने इन चुनावों में रिजर्वेशन भी रखा है. 6 जिले एससी-एसटी के लिए रिजर्व किए गए हैं.
