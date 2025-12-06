जिनके पास घर नहीं, उनकी पहचान कैसे? अनाथालयों के बच्चों की SIR प्रक्रिया पर बड़ा सवाल!

Jaipur News: जहां घर होते हैं, वहां तक पहुंचना आसान है, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं? अनाथालयों, चाइल्ड केयर होम और संप्रेषण गृहों में रह रहे युवाओं तक BLO कैसे पहुंच रहे हैं? और जब पहचान के दस्तावेज़ भी नहीं… तो SIR की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?

प्रदेश में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं. इसमें 2.84 करोड़ पुरुष, 2.65 करोड़ महिलाएं और 681 अन्य मतदाता शामिल हैं. इनकी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत BLO हर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं.

BLO जयराम के अनुसार फॉर्म में तीन विकल्प दिए गए हैं.-

पहला - यदि व्यक्ति का नाम पहले से मतदान सूची में है.

दूसरा - यदि नाम नहीं है, लेकिन किसी परिवार सदस्य जैसे माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम शामिल है, तो वंशावली मैपिंग किया जाता है लेकिन जहां यह दोनों ही ऑप्शन नहीं है वहां तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है.

तीसरा - यदि रिश्तेदारी या परिवार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, तो किसी भी एक आधार दस्तावेज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड या संस्थान (अनाथालय) का प्रमाण पत्र आधारित मैपिंग की जाती है.

SOS के अनुसार, इसी तीसरे विकल्प का इस्तेमाल करके उन बच्चों और युवाओं की मैपिंग की गई है. जो अनाथालयों और चाइल्ड केयर संस्थानों में रहते हैं, जिन्हें न परिवार का नाम पता है, न एड्रेस उपलब्ध है. एसओएस ने बताया की तहसीलदार से यहां रह रहे या रह चुके बच्चों की लिस्ट आई जिसको हमने वेरीफाई करके उनको वापस भेज दिया जिसके बाद सभी बच्चों की मैपिंग की गई.

इसके इतर ‘नया सवेरा ओपन शेल्टर होम’ से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह उन बच्चों के लिए बहुत चैलेंज का समय है, जो आश्रम या चाइल्ड केयर संस्थानों में रहते हैं, क्योंकि SIR की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2002 की लिस्ट को आधार बनाया गया है लेकिन उन बच्चों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और ना ही उनके पास 2002 की कोई डिटेल्स है तो ऐसे बच्चों के लिए कोई क्लेरिफिकेशन ही नहीं आया है, कैसे उनकी मैपिंग की जाएगी क्योंकि अभी तक उनके कोई आधार कार्ड भी नहीं बने हैं.

कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 18 के हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं लेकिन उनके पास अभी तक वोटिंग राइट नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि अगर वह इस बार SIR से भी छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है.

