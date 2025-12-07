Rajasthan IndiGo flight cancellations: राजस्थान में इंडिगो ने शादी-बिजनेस किया चौपट, जोधपुर-जयपुर से 100+ फ्लाइट्स रद्द, रोते-बिलखते रहे यात्री!

Jaipur & Jodhpur IndiGo flight cancellations: राजस्थान के दो बड़े एयरपोर्ट जोधपुर और जयपुर पर इंडिगो एयरलाइंस की दर्जनों फ्लाइट्स पिछले कई दिनों से लगातार रद्द हो रही हैं. क्रू मेंबर की भारी कमी को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है. यात्रियों को बिना पूर्व सूचना के एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लाइट कैंसल होने की जानकारी मिल रही है, जिससे शादी, बिजनेस और जरूरी यात्राओं का प्लान चौपट हो रहा है.

जोधपुर में एक ही दिन में 4 फ्लाइट्स रद्द

जोधपुर एयरपोर्ट पर आज दिल्ली, हैदराबाद और पुणे की कुल 4 इंडिगो फ्लाइट्स अचानक रद्द कर दी गईं. रद्द हुई फ्लाइट्स की नंबर हैं:6E-2411 (दिल्ली)

6E-297 (हैदराबाद)

6E-6471 (पुणे)

6E-133 (दिल्ली)

जोधपुर से बाहर जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी हुई. कई यात्री घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे, फिर निराश लौट गए.

जयपुर में आज दोपहर तक 11 और 5 दिनों में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल

जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थिति और भी गंभीर है. आज दोपहर 12 बजे तक ही इंडिगो की 11 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं. इनमें शामिल हैं:

6E-839 (बेंगलुरु), 6E-6977 (गोवा), 6E-752 (हैदराबाद), 6E-748 (गुवाहाटी)

6E-6592 (मुंबई), 6E-207 (कोलकाता), 6E-6503 (बेंगलुरु)

6E-6247 (कोलकाता), 6E-5362 (चेन्नई), 6E-6568 (कोलकाता), 6E-130 (दिल्ली)

पिछले 5 दिनों में जयपुर से इंडिगो की करीब 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं. यात्री एयरपोर्ट पर आकर पता चलने पर गुस्सा जता रहे हैं और टिकट का रिफंड व वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. कई यात्रियों ने बताया कि शादी, मेडिकल इमरजेंसी और बिजनेस मीटिंग के लिए टिकट बुक किए थे, अब सब बर्बाद हो गया.

इंडिगो का जवाब: क्रू शॉर्टेज मुख्य वजह

इंडिगो की ओर से जारी बयान में क्रू मेंबर्स की कमी को मुख्य कारण बताया गया है. कंपनी ने माफी मांगी है और रिफंड या री-शेड्यूलिंग की सुविधा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि कोई प्रॉपर मैसेज या कॉल नहीं आ रहा.राजस्थान में इंडिगो की सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हैं, लेकिन यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब क्रू संकट के चलते सैकड़ों यात्री परेशान हो रहे हैं. डीजीसीए ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और इंडिगो से जवाब तलब किया है.

