/राजस्थान के 10 जिलों में लम्पी स्किन डिजीज का कहर, 13 हजार से ज्यादा गौवंश संक्रमित, सरकार ने जारी किया नया फंड

Lumpy Virus Rajasthan: राजस्थान में गौवंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज फैल रही है. राज्य के 10 जिलों में इसका प्रसार हो चुका है. इस बीमारी से बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने जिलों को अब नया फंड जारी किया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि लम्पी स्किन डिजीज के मामलों में अब कमी आने लगी है. दरअसल लम्पी स्किन डिजीज से गौवंश को बचाने की दिशा में पशुपालन विभाग नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है.

बीमार पशुओं के उपचार के लिए विभाग ने रिंग वैक्सीनेशन और पशुओं को आईसोलेट करने के निर्देश दिए हुए हैं. अब पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए दवाईयों की खरीद के लिए फंड जारी कर दिया है. सभी 41 जिलों को 5-5 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है. इससे लम्पी स्किन डिजीज के उपचार में काम आने वाली दवाईयां और अन्य कन्ज्यूमेबल आइटम्स खरीदे जा सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीना ने फंड जारी करते हुए जिलों को कहा है कि सभी जिलों में जरूरत के मुताबिक दवाईयों की खरीद की जाए. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा. पशुपालन विभाग ने नवगठित 8 जिलों में कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है. 8 जिलों में से डीडवाना-कुचामन जिले में पहले से विभाग का कुचामन में जिला स्तरीय कार्यालय संचालित है. बचे हुए अन्य 7 नए जिलों में कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं. जिससे कि लम्पी स्किन डिजीज की मॉनिटरिंग को बेहतर किया जा सके.

राज्य में लम्पी स्किन डिजीज के मरीज

राजस्थान के 10 जिलों में अब तक 13372 गौवंश बीमार हुए. डीग, भरतपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में मामले आए. पिछले 24 घंटे में लम्पी स्किन डिजीज के 113 नए मामले आए. अब तक लम्पी से प्रदेशभर में 19 गौवंश की मौत हुई. अब तक 11854 मरीज लम्पी से उबरकर पूरी तरह ठीक हुए. बीते 24 घंटे में 643 लम्पी पीड़ित गौवंश ठीक हुए. राज्य में लम्पी से पीड़ित एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 1499 है.

डीग-भरतपुर में कम होने लगे केस

लम्पी स्किन डिजीज को लेकर चिंताजनक बात यह है कि राज्य में 48 क्षेत्र ऐसे हैं, जो अभी भी लम्पी स्किन डिजीज का एपिसेंटर बने हुए हैं. लम्पी स्किन डिजीज के केस मिलने की शुरुआत सबसे पहले डीग जिले में हुई थी. इसके बाद भरतपुर में मामले सामने आए थे, लेकिन अब डीग और भरतपुर में लम्पी स्किन डिजीज के मामलों में कमी आई है. इसे देखकर पशुपालन विभाग ने राहत की सांस ली है.

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीना ने बताया कि डीग में फिलहाल 7 और भरतपुर में 8 क्षेत्र लम्पी के एपिसेंटर के रूप में बचे हुए हैं. डीग में पिछले 24 घंटे में मात्र 10 और भरतपुर में 7 पशुओं में ही बीमारी के प्रकरण सामने आए हैं. राज्य में करीब 88 लाख गौवंश को लम्पी का टीकाकरण पूरा हो जाने के चलते उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए केसेज में और कमी आएगी.