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राजस्थान के 10 जिलों में लम्पी स्किन डिजीज का कहर, 13 हजार से ज्यादा गौवंश संक्रमित, सरकार ने जारी किया नया फंड

Lumpy Virus Rajasthan: राजस्थान के 10 जिलों में लम्पी स्किन डिजीज का प्रसार हुआ है, जहां अब तक 13,372 गौवंश संक्रमित हो चुके हैं और 19 की मौत हो चुकी है. हालांकि, नए मामलों में कमी आने लगी है. पशुपालन विभाग ने बीमारी के उपचार के लिए सभी 41 जिलों को 5-5 लाख रुपये का फंड जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 18, 2026, 09:06 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 09:06 PM IST
राजस्थान के 10 जिलों में लम्पी स्किन डिजीज का कहर, 13 हजार से ज्यादा गौवंश संक्रमित, सरकार ने जारी किया नया फंड
Image Credit: Lumpy Virus

Lumpy Virus Rajasthan: राजस्थान में गौवंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज फैल रही है. राज्य के 10 जिलों में इसका प्रसार हो चुका है. इस बीमारी से बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने जिलों को अब नया फंड जारी किया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि लम्पी स्किन डिजीज के मामलों में अब कमी आने लगी है. दरअसल लम्पी स्किन डिजीज से गौवंश को बचाने की दिशा में पशुपालन विभाग नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है.

बीमार पशुओं के उपचार के लिए विभाग ने रिंग वैक्सीनेशन और पशुओं को आईसोलेट करने के निर्देश दिए हुए हैं. अब पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए दवाईयों की खरीद के लिए फंड जारी कर दिया है. सभी 41 जिलों को 5-5 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है. इससे लम्पी स्किन डिजीज के उपचार में काम आने वाली दवाईयां और अन्य कन्ज्यूमेबल आइटम्स खरीदे जा सकेंगे.

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पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीना ने फंड जारी करते हुए जिलों को कहा है कि सभी जिलों में जरूरत के मुताबिक दवाईयों की खरीद की जाए. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा. पशुपालन विभाग ने नवगठित 8 जिलों में कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है. 8 जिलों में से डीडवाना-कुचामन जिले में पहले से विभाग का कुचामन में जिला स्तरीय कार्यालय संचालित है. बचे हुए अन्य 7 नए जिलों में कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं. जिससे कि लम्पी स्किन डिजीज की मॉनिटरिंग को बेहतर किया जा सके.

राज्य में लम्पी स्किन डिजीज के मरीज

राजस्थान के 10 जिलों में अब तक 13372 गौवंश बीमार हुए. डीग, भरतपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में मामले आए. पिछले 24 घंटे में लम्पी स्किन डिजीज के 113 नए मामले आए. अब तक लम्पी से प्रदेशभर में 19 गौवंश की मौत हुई. अब तक 11854 मरीज लम्पी से उबरकर पूरी तरह ठीक हुए. बीते 24 घंटे में 643 लम्पी पीड़ित गौवंश ठीक हुए. राज्य में लम्पी से पीड़ित एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 1499 है.

डीग-भरतपुर में कम होने लगे केस

लम्पी स्किन डिजीज को लेकर चिंताजनक बात यह है कि राज्य में 48 क्षेत्र ऐसे हैं, जो अभी भी लम्पी स्किन डिजीज का एपिसेंटर बने हुए हैं. लम्पी स्किन डिजीज के केस मिलने की शुरुआत सबसे पहले डीग जिले में हुई थी. इसके बाद भरतपुर में मामले सामने आए थे, लेकिन अब डीग और भरतपुर में लम्पी स्किन डिजीज के मामलों में कमी आई है. इसे देखकर पशुपालन विभाग ने राहत की सांस ली है.

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीना ने बताया कि डीग में फिलहाल 7 और भरतपुर में 8 क्षेत्र लम्पी के एपिसेंटर के रूप में बचे हुए हैं. डीग में पिछले 24 घंटे में मात्र 10 और भरतपुर में 7 पशुओं में ही बीमारी के प्रकरण सामने आए हैं. राज्य में करीब 88 लाख गौवंश को लम्पी का टीकाकरण पूरा हो जाने के चलते उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए केसेज में और कमी आएगी.

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यह भी पढ़ें:Explainer: राजस्थान में 4 साल बाद फिर लंपी का खतरा, भरतपुर-डीग में 969 गौवंश संक्रमित, जानिए कितना बड़ा है संकट

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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