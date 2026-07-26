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RPSC JLO परीक्षा के पहले दिन जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर चेयरमैन की सख्त निगरानी

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) भर्ती परीक्षा-2025 शनिवार से शुरू हो गई. जयपुर जिले में 53 परीक्षा केंद्रों पर 13,245 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. कार्यवाहक चेयरमैन कर्नल केसरी सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा, प्रवेश और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 26, 2026, 05:00 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 05:00 PM IST
RPSC JLO परीक्षा के पहले दिन जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर चेयरमैन की सख्त निगरानी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी (Junior Legal Officer) भर्ती परीक्षा-2025 शनिवार से शुरू हो गई. दो दिवसीय इस परीक्षा के लिए जयपुर जिले में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 13,245 पंजीकृत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए आयोग और जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अभ्यर्थियों के प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और निगरानी तंत्र तक सभी व्यवस्थाओं की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है.

RPSC कार्यवाहक चेयरमैन ने किया औचक निरीक्षण

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परीक्षा के पहले दिन RPSC के कार्यवाहक चेयरमैन कर्नल केसरी सिंह अचानक जयपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाड़ा फ्लाईओवर, शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर, पीएम श्री राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार तथा शहीद अमित भारद्वाज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक सहित कई परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उनके निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में सतर्कता देखने को मिली.

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की एंट्री प्रक्रिया, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा पर आयोग का जोर

निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक चेयरमैन कर्नल केसरी सिंह ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का उद्देश्य प्रत्येक अभ्यर्थी को निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में परीक्षा उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से परीक्षा का सफल संचालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि यदि कहीं कोई तकनीकी या व्यवस्थागत कमी दिखाई दे तो उसे तुरंत दूर किया जा सके. आयोग लगातार सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे.

संयुक्त सचिव ने भी किया केंद्रों का निरीक्षण

राजस्थान लोक सेवा आयोग की संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने भी जयपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आयोग के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो.

फ्लाइंग स्क्वॉड और कंट्रोल रूम से हो रही निगरानी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि परीक्षा की प्रभावी निगरानी के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं. इन दलों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है. ये टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तत्काल रोका जा सके.

उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय के कक्ष संख्या-116 में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जो 26 और 27 जुलाई को सुबह 7 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक संचालित रहेगा.

अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देश

जिला प्रशासन और आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी थी. साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से समय का विशेष ध्यान रखने और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहना है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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