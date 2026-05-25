Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

Rajasthan Road Accident: जयपुर में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला हरमाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 25, 2026, 07:30 AM|Updated: May 25, 2026, 07:30 AM
जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग
Image Credit: Jaipur road accident

Jaipur road accident: राजधानी जयपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ओवर स्पीड वाहनों की लापरवाही अब रोजमर्रा की घटना बनती जा रही है. ताजा मामला हरमाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना लोहा मंडी के पास की है. तरुपति विहार निवासी पुष्पेंद्र सिंह अपनी पत्नी वंदना कंवर के साथ बाइक पर सवार होकर रोड क्रॉस कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दंपती करीब 20 फीट दूर उछलकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों के अनुसार, पुष्पेंद्र सिंह और वंदना कंवर के शरीर के कई हिस्सों में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं. दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

हरमाड़ा थाना पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायल दंपती की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि कार की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्राइवर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

परिवार में मचा कोहराम
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुष्पेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रोजमर्रा के काम से लौट रहे थे. अचानक हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है. परिजनों ने ओवर स्पीड वाहनों पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है.

जयपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर आम नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में ओवर स्पीड, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आम बात हो गई है. ऐसे में हर रोज छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं.

हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. आम जनता की मांग है कि प्रशासन को ओवर स्पीडिंग पर सख्त नकेल कसनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे कम से कम हो सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

बाप के MP-MLA लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय राजनीति करते हैं- भाजपा नेता

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Jaipur: ई-कॉमर्स कारोबारी के साथ बड़ा फ्रॉड, कर्मचारी ने लगाया 1.35 करोड़ का चूना

क्या आपको पता है खाटू श्याम जी को कौन सा तिलक लगाना चाहिए?

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

राजस्थान में यहां छिपा है अरबों का खजाना, इलेक्ट्रिक कार से मिसाइल तक...!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

आज से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान', ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सरकार के सभी मंत्री.

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

श्रीविजयनगर: ग्राम पंचायत 29GB शिवपुरी में घोटाले पर घमासान, 7 दिन से धरना जारी

Tags:
jaipur road accident
road accident
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Kota News: पति के अफेयर के शक में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

Kota News: पति के अफेयर के शक में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

chittorgarh News
2

कुत्तों से बाघों में फैल रहा खतरनाक CD वायरस,जोधपुर में भेड़िए की मौत के बाद राजस्थान के टाइगर रिजर्व में एडवाइजरी जारी

Rajasthan News
3

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

jaipur road accident
4

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

Rajasthan Petrol Diesel Price Today
5

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today