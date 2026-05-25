/जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

Jaipur road accident: राजधानी जयपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ओवर स्पीड वाहनों की लापरवाही अब रोजमर्रा की घटना बनती जा रही है. ताजा मामला हरमाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना लोहा मंडी के पास की है. तरुपति विहार निवासी पुष्पेंद्र सिंह अपनी पत्नी वंदना कंवर के साथ बाइक पर सवार होकर रोड क्रॉस कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दंपती करीब 20 फीट दूर उछलकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों के अनुसार, पुष्पेंद्र सिंह और वंदना कंवर के शरीर के कई हिस्सों में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं. दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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हरमाड़ा थाना पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायल दंपती की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि कार की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्राइवर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

परिवार में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुष्पेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रोजमर्रा के काम से लौट रहे थे. अचानक हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है. परिजनों ने ओवर स्पीड वाहनों पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है.

जयपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर आम नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में ओवर स्पीड, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आम बात हो गई है. ऐसे में हर रोज छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं.

हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. आम जनता की मांग है कि प्रशासन को ओवर स्पीडिंग पर सख्त नकेल कसनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे कम से कम हो सकें.

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