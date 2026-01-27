PACL Scam: 60 हजार करोड़ के PACLघोटाले में जयपुर और लुधियाना में बड़ी कार्रवाई, भंगू परिवार के करीबियों पर शिकंजा

Pearl Group Scam Rajasthan: देश के लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे निवेशकों के सपनों को चकनाचूर करने वाली कंपनी M/s PACL Ltd. (पर्ल्स ग्रुप) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना शिकंजा और कड़ा कर दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते हुए ED ने ₹1,986.48 करोड़ मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है. यह कार्रवाई मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर और पंजाब के लुधियाना में की गई है.

60,000 करोड़ का मायाजाल

PACL और उसकी सहायक कंपनियों ने 'एग्रीकल्चर लैंड' के विकास और बिक्री के नाम पर देशभर के मासूम लोगों को निवेश के लिए उकसाया. लुभावने 'कैश डाउन पेमेंट' और आसान किस्तों वाले प्लान के जरिए करीब 60,000 करोड़ रुपये की अवैध उगाही की गई.

हकीकत यह थी कि निवेशकों को न तो कभी जमीन मिली और न ही उनका पैसा वापस आया. आज भी निवेशकों के लगभग ₹48,000 करोड़ बकाया हैं. इस महाघोटाले ने लाखों लोगों को सड़क पर ला दिया, जबकि कंपनी के प्रमोटर जनता के पैसे से अपनी सल्तनत खड़ी करते रहे.

भंगू परिवार का विदेशी नेटवर्क

ED की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि निवेशकों का पैसा सीधे तौर पर इस्तेमाल न करके, दर्जनों मुखौटा (Front) कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया. इस पैसे का उपयोग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आलीशान संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया. इस मामले में मुख्य आरोपी निर्मल सिंह भंगू के परिवार के सदस्यों-प्रेम कौर, बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं.

अब तक ₹7,589 करोड़ की कुल जब्ती

इस ताजा कार्रवाई के साथ ही, ED द्वारा इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का आंकड़ा ₹7,589 करोड़ के पार पहुंच गया है. विशेष PMLA अदालत ने विभाग द्वारा दाखिल शिकायतों पर संज्ञान ले लिया है. ED की इस सख्त कार्रवाई ने उन आर्थिक अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है जो जनता की गाढ़ी कमाई को डकार कर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा और विदेशी संपत्तियों को भी निशाना बनाया जाएगा.

