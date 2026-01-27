Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

PACL Scam: 60 हजार करोड़ के PACLघोटाले में जयपुर और लुधियाना में बड़ी कार्रवाई, भंगू परिवार के करीबियों पर शिकंजा

Rajasthan News: PACL (पर्ल्स) घोटाले में ED ने जयपुर और लुधियाना में ₹1986 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं. 60,000 करोड़ के इस घोटाले में अब तक कुल ₹7589 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है. भंगू परिवार के करीबियों के खिलाफ वारंट भी जारी किए गए हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 27, 2026, 04:19 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 04:19 PM IST

Trending Photos

Photos: अब तक राजस्थान के इन इलाकों में हुई भयंकर आंधी-तूफान के साथ बारिश, गिरे मोटे-मोटे ओले
11 Photos
Rajasthan weather update

Photos: अब तक राजस्थान के इन इलाकों में हुई भयंकर आंधी-तूफान के साथ बारिश, गिरे मोटे-मोटे ओले

Jaisalmer Maru Mahotsav 2026: स्वर्ण नगरी के धोरो पर सजेगा लोक संस्कृति का मेला, 30 जनवरी से होगा भव्य आगाज
7 Photos
Maru mahotsav 2026

Jaisalmer Maru Mahotsav 2026: स्वर्ण नगरी के धोरो पर सजेगा लोक संस्कृति का मेला, 30 जनवरी से होगा भव्य आगाज

राजस्थान में बिगड़ा मौसम, अलवर, भरतपुर समेत इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी!
9 Photos
rajasthan news

राजस्थान में बिगड़ा मौसम, अलवर, भरतपुर समेत इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी!

जेब्राफिश अब बताएगी आयुर्वेदिक दवाओं की ताकत: NIA जयपुर में पहली बार शुरू हुआ नया शोध मॉडल, वैश्विक मानकों पर खरा उतरेगा आयुर्वेद
6 Photos
rajasthan news

जेब्राफिश अब बताएगी आयुर्वेदिक दवाओं की ताकत: NIA जयपुर में पहली बार शुरू हुआ नया शोध मॉडल, वैश्विक मानकों पर खरा उतरेगा आयुर्वेद

PACL Scam: 60 हजार करोड़ के PACLघोटाले में जयपुर और लुधियाना में बड़ी कार्रवाई, भंगू परिवार के करीबियों पर शिकंजा

Pearl Group Scam Rajasthan: देश के लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे निवेशकों के सपनों को चकनाचूर करने वाली कंपनी M/s PACL Ltd. (पर्ल्स ग्रुप) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना शिकंजा और कड़ा कर दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते हुए ED ने ₹1,986.48 करोड़ मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है. यह कार्रवाई मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर और पंजाब के लुधियाना में की गई है.

60,000 करोड़ का मायाजाल
PACL और उसकी सहायक कंपनियों ने 'एग्रीकल्चर लैंड' के विकास और बिक्री के नाम पर देशभर के मासूम लोगों को निवेश के लिए उकसाया. लुभावने 'कैश डाउन पेमेंट' और आसान किस्तों वाले प्लान के जरिए करीब 60,000 करोड़ रुपये की अवैध उगाही की गई.

हकीकत यह थी कि निवेशकों को न तो कभी जमीन मिली और न ही उनका पैसा वापस आया. आज भी निवेशकों के लगभग ₹48,000 करोड़ बकाया हैं. इस महाघोटाले ने लाखों लोगों को सड़क पर ला दिया, जबकि कंपनी के प्रमोटर जनता के पैसे से अपनी सल्तनत खड़ी करते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भंगू परिवार का विदेशी नेटवर्क
ED की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि निवेशकों का पैसा सीधे तौर पर इस्तेमाल न करके, दर्जनों मुखौटा (Front) कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया. इस पैसे का उपयोग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आलीशान संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया. इस मामले में मुख्य आरोपी निर्मल सिंह भंगू के परिवार के सदस्यों-प्रेम कौर, बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं.

अब तक ₹7,589 करोड़ की कुल जब्ती
इस ताजा कार्रवाई के साथ ही, ED द्वारा इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का आंकड़ा ₹7,589 करोड़ के पार पहुंच गया है. विशेष PMLA अदालत ने विभाग द्वारा दाखिल शिकायतों पर संज्ञान ले लिया है. ED की इस सख्त कार्रवाई ने उन आर्थिक अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है जो जनता की गाढ़ी कमाई को डकार कर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा और विदेशी संपत्तियों को भी निशाना बनाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news