Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के उत्पादों को लगेगा 'ग्लोबल' तड़का! 5 जिलों में 18 करोड़ की लागत से खुलेंगे हाई-टेक सेंटर

राजस्थान के उत्पादों को लगेगा 'ग्लोबल' तड़का! 5 जिलों में 18 करोड़ की लागत से खुलेंगे हाई-टेक सेंटर

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. ODOP उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए 5 जिलों में ₹18.19 करोड़ की लागत से टेस्टिंग लैब और आधुनिक सेंटर खुलेंगे. सूक्ष्म उद्योगों को ₹20 लाख तक अनुदान और ई-कॉमर्स सपोर्ट भी मिलेगा. अब गांव के उत्पाद ग्लोबल ब्रांड बनेंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: May 14, 2026, 01:08 PM|Updated: May 14, 2026, 01:08 PM
राजस्थान के उत्पादों को लगेगा 'ग्लोबल' तड़का! 5 जिलों में 18 करोड़ की लागत से खुलेंगे हाई-टेक सेंटर
Image Credit: ODOP Rajasthan Policy 2024

Jaipur News: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए लगातार कई निर्णय लिए जा रहे हैं. एक जिला एक उत्पाद नीति (ओडीओपी) के तहत चयनित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान सहित अन्य परिलाभ दिए जा रहे हैं. अब ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल बनाने के लिए निर्णय लिया गया है.

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़ी राज्य स्तरीय समिति ने प्रदेश के पांच जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपये की की लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. साथ ही, इनका कार्य जल्द शुरू करने के लिए पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और भंडारण के लिए कुल 5 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है-


1. दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3.30 करोड़ रुपये की लागत से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा. इससे स्टोन आधारित उत्पादों में आधुनिक कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग में सुधार होगा.


2. चूरू में लकड़ी से संबंधित उत्पादों की टेस्टिंग और सीजनिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपये की लागत से कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा स्थापित की जाएगी. इससे हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार अनुकूल उत्पाद तैयार हो सकेंगे.


3. डीडवाना-कुचामन में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 5.05 करोड़ रुपये की लागत से सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा.


4. फलोदी में सोनामुखी के लिए 2.35 करोड़ रुपये की लागत से कॉमन क्लाइमेट-कंट्रोल्ड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी. इससे सोनामुखी लंबे समय तक खराब नहीं होगी.


5. बालोतरा में वस्त्र उत्पादों में आधुनिक तकनीक से डिजाइन आदि कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा.


6. छ: जिलों में 5.85 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं प्रगतिरत,

लाभार्थियों को स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा किट उपलब्ध कराए गए

उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 8 जिलों में कुल 6.07 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिसमें 2 जिलों में स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षा किट वितरण भी शामिल है. चित्तौड़गढ़ में ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी यूटिलिटी सेंटर, हनुमानगढ़ में 1.5 करोड़ रुपये की लागत से रूरल हाट निर्माण, डीडवाना- कुचामन में 20 लाख रुपये की लागत से व्यापार सुविधा केंद्र, झुंझनूं में 90 लाख रुपये की लागत से शिल्पग्राम का सुधार और नवीनीकरण, कोटा में 30 लाख रुपये की लागत से सीएफसी का विस्तार और राजसमंद में 95 लाख रुपये की लागत से प्रदर्शनी हॉल और डिस्प्ले सेंटर का निर्माण शामिल हैं. इसके साथ ही, श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दौसा और डीग जिलों में सिलिकोसिस बचाव शिविरों के माध्यम से 1500 से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा किट उपलब्ध कराए गए.

41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई

राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है. इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है. साथ ही, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है. विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपये तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलर्ट राजस्थान! पाक आतंकी शहजाद भट्टी का 'स्लीपर सेल' प्लान, 20 जिलों में ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news