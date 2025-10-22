Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

श्रीठाकुर सीताराम मंदिर में पंचम विशाल अन्नकूट महोत्सव, सजाई गई 56 भोग की झांकी

Jaipur News: राजस्थान में पर्यटन नगरी आमेर मेहंदी का बास स्थित भक्तों की आस्था और समर्पण को समर्पित श्रीठाकुर सिताराम मंदिर में पंचम विशाल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन.. जिसमें हर वर्ष की भांति भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Oct 22, 2025, 10:18 AM IST | Updated: Oct 22, 2025, 10:18 AM IST

Trending Photos

गलती से बन गयी गुलाब जामुन की सब्जी, अब बनते ही खत्म
5 Photos
Rajasthan famous dish

गलती से बन गयी गुलाब जामुन की सब्जी, अब बनते ही खत्म

क्या आप जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे?

Bhai Dooj Mehndi Designs 2025: भाई दूज पर मेहंदी लगाना नहीं भूलती राजस्थानी महिलाएं! आप भी ट्राई करें ये डिजाइन
6 Photos
diwali 2025

Bhai Dooj Mehndi Designs 2025: भाई दूज पर मेहंदी लगाना नहीं भूलती राजस्थानी महिलाएं! आप भी ट्राई करें ये डिजाइन

राजस्थान में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

श्रीठाकुर सीताराम मंदिर में पंचम विशाल अन्नकूट महोत्सव, सजाई गई 56 भोग की झांकी

Jaipur News: पर्यटन नगरी आमेर मेहंदी का बास स्थित भक्तों की आस्था और समर्पण को समर्पित श्रीठाकुर सिताराम मंदिर में पंचम विशाल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन.. जिसमें हर वर्ष की भांति भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

इस महोत्सव में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र झाकियां और रोशनी रही आमेर में पहली बार इस तरह से भव्य रोशनी का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीगिरिधारी मंदिर गांधी चौक से श्रीठाकुर सिताराम मंदिर मेहंदी का बास तक विशेष झांकी और रोशनी का आयोजन किया गया. जगह जगह पर राम दरबार की झांकी के विशेष द्वार से सजाया गया, जिसमें मंदिर का संयोजन पूरी तरह से रंग-बिरंगे फूलों की मालाओं से जगमगा रहा है.

मंदिर परिसर की हुई भव्य सजावट
मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के चलते श्रीठाकुर सीताराम मंदिर परिसर में फूल बंगले की आकर्षक सजावट की गई है. ठाकुर जी को विशेष रूप से तैयार की गई पोशाक पहनाई गई. 251 किलोग्राम की 56 भोग की झांकी भी सजाई गई है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है. मंदिर के साज-सज्जा में रंग-बिरंगे फूलों की मालाओ से सजा प्राचीन मंदिर भक्तो का का मन मोहने के लिए तैयार हैं. आयोजन की तैयारी में मंदिर के सभी भक्त के पूरी तरह लगन से जुटे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाना
मंदिर के पुजारी मोहन लाल शर्मा ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाना है. अन्नकूट महोत्सव में भगवान श्रीठाकुर सीताराम को विशेष भोग लगेगा. इसका धार्मिक महत्व है, जो भक्तों को एकजुट करना और दान के भाव को बढ़ाना का कार्य करता है. हम हर साल इस आयोजन का इंतजार करते हैं और अपने परिवार के साथ इस अवसर का आनंद लेते हैं. महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news