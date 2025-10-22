श्रीठाकुर सीताराम मंदिर में पंचम विशाल अन्नकूट महोत्सव, सजाई गई 56 भोग की झांकी

Jaipur News: पर्यटन नगरी आमेर मेहंदी का बास स्थित भक्तों की आस्था और समर्पण को समर्पित श्रीठाकुर सिताराम मंदिर में पंचम विशाल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन.. जिसमें हर वर्ष की भांति भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

इस महोत्सव में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र झाकियां और रोशनी रही आमेर में पहली बार इस तरह से भव्य रोशनी का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीगिरिधारी मंदिर गांधी चौक से श्रीठाकुर सिताराम मंदिर मेहंदी का बास तक विशेष झांकी और रोशनी का आयोजन किया गया. जगह जगह पर राम दरबार की झांकी के विशेष द्वार से सजाया गया, जिसमें मंदिर का संयोजन पूरी तरह से रंग-बिरंगे फूलों की मालाओं से जगमगा रहा है.

मंदिर परिसर की हुई भव्य सजावट

मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के चलते श्रीठाकुर सीताराम मंदिर परिसर में फूल बंगले की आकर्षक सजावट की गई है. ठाकुर जी को विशेष रूप से तैयार की गई पोशाक पहनाई गई. 251 किलोग्राम की 56 भोग की झांकी भी सजाई गई है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है. मंदिर के साज-सज्जा में रंग-बिरंगे फूलों की मालाओ से सजा प्राचीन मंदिर भक्तो का का मन मोहने के लिए तैयार हैं. आयोजन की तैयारी में मंदिर के सभी भक्त के पूरी तरह लगन से जुटे हुए हैं.

समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाना

मंदिर के पुजारी मोहन लाल शर्मा ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाना है. अन्नकूट महोत्सव में भगवान श्रीठाकुर सीताराम को विशेष भोग लगेगा. इसका धार्मिक महत्व है, जो भक्तों को एकजुट करना और दान के भाव को बढ़ाना का कार्य करता है. हम हर साल इस आयोजन का इंतजार करते हैं और अपने परिवार के साथ इस अवसर का आनंद लेते हैं. महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

