Jaipur News : पंचायतीराज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 24 जनवरी तक समाप्त हो रहा है, वहां प्रशासक नियुक्त होंगे. प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति का गठन होगा.



प्रशासकीय समिति में उप सरपंच और वार्ड पंच सदस्य होंगे. ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रशासक करेगा. जिसमें बैंक खातों का संचालन-वित्तीय अधिकार प्रशासक के पास ही होगा.



प्रशासक के साथ संबंधित ग्राम विकास अधिकारी भी काम करेंगे. नव-निर्वाचित पंचायत की पहली बैठक से पहले तक व्यवस्था लागू होगी. जिला कलेक्टरों को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है.

अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई और सोमलपुर और जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा इसमें शामिल है.





