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आखिरकार पंचायतीराज में क्यों छिड़ा हुआ है भर्ती का विवाद ?

Jaipur News : पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी आज से हाफ डे पैन डाउन हड़ताल पर चले गए. आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी. कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के विवाद सुलझाने समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन की राह पर है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAshish chauhan
Published: Jun 10, 2026, 05:40 PM|Updated: Jun 10, 2026, 06:06 PM
आखिरकार पंचायतीराज में क्यों छिड़ा हुआ है भर्ती का विवाद ?
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : पंचायतीराज विभाग में ​2013 की कनिष्ठ लिपिक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. मंत्रालयिक कर्मचारियों ने इस भर्ती के विवाद सुलझाने के लिए मोर्चा खोल दिया है. 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी आज से हॉफ डे पैन डाउन हड़ताल पर चले गए. मंत्रालयिक कर्मचारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर जांच अधिकारी अनिल सोनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत तथ्य पेश कर पूरे कैडर को बदनाम किया गया. रिपोर्ट में आधी पंक्ति अपनी रिपोर्ट में लिखकर मंत्री को भेजी. जबकि जांच अधिकारी अनिल सोनी ने अपनी सफाई में कहा है, कि डीओपी ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के तहत नियुक्त लिपिकों के लिए टाइप टेस्ट में छूट देने से दो बार मना किया. इसके बावजूद एएजी से टाइप टेस्ट में छूट की टिप्पणी प्राप्त कर तत्कालीन प्रमुख सचिव की लिखी गई टिप्पणी पूर्णतया अवैधानिक और नियम विरुद्ध है.

टिप्पणी पर विवाद

तत्कालीन प्रमुख सचिव ने AAG OPINION MAY BE CONSIDERED AS LAW DEPT.IS NON COMMITTED टिपण्णी दी थी.जबकि जांच अधिकारी अनिल सोनी ने AAG OPINION MAY BE CONSIDERED AS LAW लिखा है. अधूरी पंक्ति पर मंत्रालयिक कर्मचारियों को आपत्ति जताई. अनिल सोनी का कहना है कि पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 296 के अनुसार विभाग द्वारा आयोजित किसी भी भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की ​शिथिलन देने के लिए कार्मिक विभाग ही सक्षम है.

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इसके साथ ये प्रमुख मांगे

मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांग है कि पदोन्नति के अवसर वर्तमान में 19.7 प्रतिशत ही है. जिसे बढ़ाकर अन्य समस्त विभागों की तरह 56.1 प्रतिशत किया जाए.

सिंगल ओटीपी की व्यवस्था समाप्त हो.पंचायतों में उत्तराखंड पैर्टन लागू किया जाए

अन्तरजिला ट्रांसर्फर खोले जाए.कर्मचारियों को नोशनल लाभ के न्यायालय आदेश की पालना हो.

पहली पदोन्नति पद की ग्रेड पे 3600,योग्यता स्नातक की जाए.

हार्ड ड्यूटी अलाउंस और अतिरिक्त प्रभार भत्ता स्वीकृत किया जाए.

ग्रामीण विकास अधीनस्थ सेवा के स्वीकृत पदों में 50 प्रतिशत मंत्रालयिक संवर्ग से पदोन्नति के लिए आरक्षित हो.

क्या होगा अंतिम फैसला ?

अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अगले महीने सीएम आवास का घेराव और जल महल में समाधि लेने का निर्णय लिया. ऐसे में सवाल ये है कि 14 हजार कनिष्ठ लिपिकों पर पंचायतीराज विभाग क्या अंतिम फैसला लेगा ? क्योंकि एक तरफ मंत्रालयिक कर्मचारी नाराज और दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे ?

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