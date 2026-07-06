/20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

Panchna Dam: करौली जिले के पांचना बांध के जल बंटवारे को लेकर करीब दो दशक से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और राज्य सरकार के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते को क्षेत्र के किसानों और सिंचाई व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों की मौजूदगी में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई. सभी पक्षों ने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्षों पुराने विवाद को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की.



2006 से बंद था नहरों में जल प्रवाह

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लगभग 2100 एमसीएफटी क्षमता वाले पांचना बांध से करीब 10 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है. लेकिन वर्ष 2006 के बाद से बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में नियमित जल प्रवाह बंद हो गया था. इसके चलते क्षेत्र के किसानों को लंबे समय से सिंचाई संकट का सामना करना पड़ रहा था. विशेष रूप से गुडला क्षेत्र सहित 21 राजस्व गांवों के ग्रामीण लगातार यह मांग कर रहे थे कि पहले उन्हें लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही नहरों में जल प्रवाह शुरू किया जाए. वर्षों तक इस मांग का समाधान नहीं हो सका, जिससे विवाद लगातार बना रहा.



बजट घोषणा बनी समाधान की आधारशिला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना से जोड़ने की घोषणा की थी. इस निर्णय के बाद विवाद सुलझने की दिशा में सकारात्मक माहौल तैयार हुआ. सरकार ने नहरों के सुधार और मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्य भी शुरू कराया, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि बजट घोषणा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और किसानों को योजनानुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा.



सात दिन में तय होगी पानी छोड़ने की तारीख

समझौते के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने दोनों पक्षों की उचित मांगों को स्वीकार किया है. उन्होंने बताया कि अगले सात दिनों के भीतर विभाग बांध से पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा. इसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और परीक्षण के लिए चरणबद्ध तरीके से जल प्रवाह शुरू किया जाएगा. साथ ही कमांड क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मजबूत बनाने और सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए भी जल्द कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया.



किसानों में खुशी, जनप्रतिनिधियों ने जताया संतोष

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित यह विवाद अब समाप्त हो गया है और इससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि नहरों में जल प्रवाह शुरू कराने में पूरा सहयोग दें. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दो दशक पुराने विवाद का समाधान संवाद, सहमति और सकारात्मक सोच का परिणाम है. उन्होंने किसानों से भविष्य में भी आपसी समन्वय और भाईचारा बनाए रखने का आग्रह किया.



हजारों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि पांचना बांध जल विवाद के समाधान से करौली जिले के हजारों किसानों को नियमित सिंचाई सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा. नहरों में पानी पहुंचने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई लागत कम होगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है. साथ ही लिफ्ट सिंचाई योजना के लागू होने से उन गांवों को भी लाभ मिलेगा जो वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे. सरकार का मानना है कि यह समझौता केवल एक जल विवाद का समाधान नहीं, बल्कि क्षेत्र के कृषि विकास, सामाजिक सौहार्द और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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