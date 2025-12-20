शाहपुरा हाईवे पर हड़कंप, चलती कार में अचानक लगी आग, ग्रामीणों ने बचाई जान!

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण शाहपुरा क्षेत्र में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. घटना जयपुर तिराहे के पास की है, जहां दिल्ली की ओर जा रही कार से अचानक धुआं निकलता देख पीछे चल रहे कुछ बाइक सवार युवकों ने चालक को इशारा किया. सूचना मिलते ही चालक ने फौरन गाड़ी को सर्विस लेन पर रोक दिया और सभी सवारियां सुरक्षित बाहर निकल आईं. गनीमत रही कि समय रहते कार सवारों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

जानकारी के अनुसार कार में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी. जैसे ही धुआं निकला, पीछे चल रहे युवकों ने हॉर्न बजाकर और हाथ हिलाकर चालक का ध्यान खींचा. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोक दी और सभी लोग बाहर निकल आए. आग की लपटें देखते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार सवारों ने खुद आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी.

इसी बीच आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. किसी ने बाल्टी से पानी डाला, तो किसी ने रेत उड़ेली. कुछ लोगों ने अपने वाहनों से पानी की बोतलें निकालकर मदद की. काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह जल गया, लेकिन पीछे का हिस्सा और सवारियां सुरक्षित रहीं.

घटना की वजह से हाईवे की सर्विस लेन पर कुछ देर तक जाम जैसी स्थिति बन गई. आने-जाने वाले वाहन धीमी रफ्तार से गुजरे और लोग घटना को देखने के लिए रुक गए. पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को सामान्य किया. फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने ही आग बुझा दी थी.

ऐसे हादसे सर्दियों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाहनों में हीटर या वायरिंग की समस्या से शॉर्ट सर्किट हो जाता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि लंबी यात्रा से पहले वाहन की अच्छे से जांच करवाएं और इमरजेंसी के लिए पानी या फायर एक्सटिंगुइशर साथ रखें. इस घटना में ग्रामीणों की त्वरित मदद ने जानमाल का बड़ा नुकसान होने से बचा लिया. कार चालक ने भी सभी की सूझबूझ के लिए धन्यवाद दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हाईवे पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

