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जयपुर बायोलॉजिकल पार्क में सनसनी, रेस्क्यू सेंटर से भागा पैंथर

Jaipur Biological Park: जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क के रेस्क्यू सेंटर में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है. रेस्क्यू सेंटर के पिंजरे से एक पैंथर बाहर निकल भागा, जिससे पूरे पार्क में हड़कंप और भगदड़ मच गई.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: May 09, 2026, 04:46 PM|Updated: May 09, 2026, 04:46 PM
जयपुर बायोलॉजिकल पार्क में सनसनी, रेस्क्यू सेंटर से भागा पैंथर
Image Credit: AI Generated Image

Jaipur News: जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क से एक बार फिर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है.रेस्क्यू सेंटर के पिंजरे से पैंथर बाहर निकल गया,जिसके बाद पार्क में हड़कंप मच गया.अब चूक और लापरवाही की जांच की जा रही है.लेकिन बडे सवाल कि आखिरकार बायोलॉजिकल पार्क के जिम्मेदारों पर बार बार लापरवाही पर क्यों कार्रवाई नहीं होती.


चूक,कैसे खुला रह गया पिंजरे का गेट?
पिंकसिटी के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एकाएक तब हड़कंप मच गया,जब कल दोपहर रेस्क्यू सेंटर के पिंजरे से अचानक पैंथर बाहर आ गया.पैंथर के बाहर निकलने के बाद पार्क के जिम्मेदारों की पसीने छूट गए.क्योंकि पैंथर पिंजरे से बाहर उस जगह आराम से घूम रहा था,पार्क के लोगों का आना जाना रहता है.पैंथर को पिंजरे से बाहर देखते हुए हलचल तेज हो गई.पैंथर को ट्रेंकुलाइज के लिए तुरंत टीम उतरी.करीब पौन घंटे बाद पैंथर को ट्रेंकुलाइज किया,जिसके बाद राहत ही सांस ली.बताया जा रहा है कि केयर टेकर की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ.केयरटेकर पिंजरे का गेट बंद करना भूल गया,जिस कारण पैंथर पिंजरे से बाहर आ गया.गनीमत ये भी रही कि पैंथर पर्यटक क्षेत्र तक नहीं पहुंचा,नहीं तो बायोलॉजिकल पार्क में बडा हादसा हो सकता था.

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जिम्मेदारों को घटना का पता नहीं,कैसे संभव?
जब जिम्मेदार एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने घटना की जानकारी से ही साफ इंकार कर दिया.उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं मामला,रेंजर से पूछता हूं.रेंजन शुभम शर्मा ने तो घटना से ही इंकार कर दिया.बडी बात ये है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वाडर्न अरुण के प्रसाद को पूरे मामले की जानकारी कल शाम तक पहुंच गई तो बायोलॉजिकल पार्क के जिम्मेदार एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ और रेंजर शुभम शर्मा को जानकारी नहीं होना उससे भी बडी लापरवाही है या फिर यू कहे कि जानबूझकर घटना की लापरवाही छिपा रहे है.इस मामले पर जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरुण के प्रसाद से पूछा गया तो गया उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आ गया है.DCF ओमप्रकाश शर्मा बॉयोलॉजिक पार्क का दौरा करेंगे,जहां मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट देंगे.


बायोलॉजिकल पार्क में बार बार लापरवाही
बायोलॉजिकल पार्क पिछले कई महीनों से विवादों में रहा है.पहले टाइगर सफारी के दौरान एक गाड़ी का पहिया टूटी सड़क में धंस गया,जिससे उसमें सवार पर्यटक करीब 30 मिनट तक जंगल में बाघ के सामने फंसे रहे.इस दौरान पर्यटकों के मोबाइल से वीडियों भी डिलीट करवाया था.इसके बाद दूसरी घटना लॉयन सफारी में हुई,जिस दौरान सैलानी बाल-बाल बचे.सफारी के पर्यटकों से भरी बस में आग लग गई.गनीमत रही कि बस से पहले ही पर्यटक बाहर आ गए,नहीं तो बडा हादसा हो सकता था.बाहर शेर था,अंदर आग थी.तीसरी लापरवाही बार्किंग डीयर गायब हो गया है.चौथी बार अब तेंदुआ पिंजरे से बाहर आ गया.


एक्शन या खानापूर्ति-
अब सवाल ये है कि इतनी लापरवाही पर क्या इस पूरे मामले में वन मंत्री संजय शर्मा,अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार एक्शन लेंगे? जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या लापरवाही जारी रहेगी?

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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