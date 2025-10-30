पीसांगन में पैंथर का खौफ, किसानों-पशुपालकों में दहशत, ट्रैक्टर चालक ने कैद किया वीडियो

Jaipur News: जयपुर जिले के पीसांगन उपखंड में पैंथर की मूवमेंट ने क्षेत्रवासियों में दहशत पैदा कर दी है. केसरपुरा ग्राम पंचायत के अर्जुनपुरा खालसा और मांगलियावास ग्राम पंचायत के अर्जुनपुरा जागीर में पैंथर के दिखाई देने की सूचना मिली है. शुक्रवार रात करीब 10 बजे अर्जुनपुरा खालसा की नाडी पर पानी पीने आए पैंथर को ट्रैक्टर चालक ने देखा और मोबाइल में कैद कर लिया. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पगमार्क उठाए और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी. फिलहाल पैंथर ने किसी इंसान या पालतू मवेशी पर हमला नहीं किया है, लेकिन किसान और पशुपालक भयभीत हैं.

नाडी पर पैंथर का मूवमेंट

अर्जुनपुरा खालसा निवासी विजयसिंह गौड़ ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे नाडी के पास पैंथर पानी पीने पहुंचा. इसी दौरान एक ट्रैक्टर पास से गुजरा, जिसकी आवाज सुनकर पैंथर झाड़ियों में छिप गया. ट्रैक्टर चालक ने सतर्कता दिखाते हुए पैंथर की गतिविधि को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में पैंथर की चाल और आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है. सूचना मिलते ही वनपाल सौरभ जैन, वनरक्षक कुलदीप पूनिया और टेक्नीशियन कानसिंह गौड़ की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने नाडी के आसपास और झाड़ियों में पैंथर के पगमार्क उठाए, जो इसकी मौजूदगी की पुष्टि करते हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नीलगाय-सूअर बन रहे शिकार

वनरक्षक कुलदीप पूनिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैंथर ने पालतू मवेशियों पर हमला नहीं किया है. वह मुख्य रूप से जंगली नीलगाय और सूअर का शिकार कर अपना पेट भर रहा है. यही कारण है कि अब तक किसी बकरी, गाय या भैंस पर हमले की खबर नहीं आई. हालांकि, क्षेत्र में बकरी पालक चरवाहों ने भी पैंथर की मूवमेंट की पुष्टि की है. चरवाहों का कहना है कि रात में जंगल की ओर जाते समय पैंथर की आंखें चमकती दिखीं. पशुपालक अब रात में मवेशियों को बाहर नहीं छोड़ रहे और दिन में भी सतर्क रहते हैं. किसानों ने फसलों की रखवाली के लिए अतिरिक्त मजदूर तैनात किए हैं.

पिंजरा लगाने की तैयारी

वन विभाग की टीम ने पैंथर के पगमार्कों को संरक्षित कर लिया है और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है. वनपाल सौरभ जैन ने कहा, "पैंथर की मूवमेंट की पुष्टि हो गई है. हमने ग्रामीणों को रात में अकेले न घूमने और मवेशियों को सुरक्षित रखने की सलाह दी है." विभाग जल्द ही क्षेत्र में पिंजरा लगाने और ट्रैप कैमरे स्थापित करने की योजना बना रहा है. आसपास के जंगलों में पैंथर की तलाश के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पैंथर पास के सरिस्का या अन्य वन क्षेत्र से भटककर आया हो सकता है.

सुरक्षा और जागरूकता अभियान

ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि पिंजरा तुरंत लगाया जाए और गांव में लाउडस्पीकर से चेतावनी प्रसारित की जाए. बच्चों को स्कूल जाते समय समूह में भेजने की सलाह दी गई है. विजयसिंह गौड़ ने कहा, "पैंथर का आना खतरे की घंटी है. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है." वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और पैंथर को सुरक्षित जंगल में पहुंचाया जाएगा.

यह घटना क्षेत्र में वन्यजीव-मानव संघर्ष की बढ़ती समस्या को उजागर करती है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि पैंथर दिखे तो शोर न मचाएं और तुरंत सूचना दें.