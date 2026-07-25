/राजस्थान में पेपरलीक पर सियासी उबाल, BJP का दावा- PM के वीडियो संदेश से बढ़ा युवाओं में भरोसा

Jaipur News: देशभर में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद राजस्थान बीजेपी ने इसे युवाओं के भविष्य और भरोसे से जुड़ा अहम संदेश बताया है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए सवालों पर भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सख्ती से लागू करना सबसे जरूरी है.

पीएम मोदी के बयान का बीजेपी ने किया स्वागत

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राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता साफ की है. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं. इसी वजह से देश के युवाओं को भरोसा है कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.

पेपर लीक को बताया युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा

कैलाश मेघवाल ने कहा कि पेपर लीक केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के भविष्य और उनकी मेहनत से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इस मामले में और प्रभावी कानूनी प्रावधानों पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए अलग कानून और अलग न्यायिक व्यवस्था की दिशा में काम करने की है. उनका कहना था कि छात्र लंबे समय तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने पर उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है. ऐसे में युवाओं के हितों की रक्षा के लिए जल्द प्रभावी कानूनी व्यवस्था लाने की आवश्यकता है.

अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी का जवाब

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश मेघवाल ने कहा कि केवल कानून बना देने से व्यवस्था नहीं बदलती. कानून का प्रभाव तभी दिखाई देता है, जब उसे सख्ती से लागू किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

मेघवाल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार में आरएएस बनने के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पेपर लीक मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

युवाओं के भरोसे की बात पर जोर

बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था और प्रभावी कार्रवाई दोनों जरूरी हैं. पार्टी ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से काम कर रही हैं. साथ ही पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में प्रयास जारी हैं.