राजस्थान में फिर गरमाया पेपर लीक मामला, जेल में बंद बाबूलाल कटारा ने किरोड़ी लाल मीणा के सामने खोली बड़े मगरमच्छों की पोटली

Paper Leak Scandal: राजस्थान में पेपर लीक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. कैबिनेट मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता किरोड़ी मीणा ने 7 जनवरी 2026 को जयपुर सेंट्रल जेल में पेपर लीक के मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा से मुलाकात की. बाबूलाल कटारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और अन्य परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पेपर लीक कराने के आरोप में जेल में बंद है. इस मुलाकात के दौरान कटारा ने मंत्री को बड़े-बड़े 'मगरमच्छों' (सिस्टम के प्रभावशाली लोगों) के नाम बताए, जिनके बारे में वह दावा करता है कि वे पेपर लीक में लिप्त हैं.



कटारा ने उजागर किए बड़े नाम

मुलाकात के बाद मंत्री किरोड़ी मीणा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें कटारा द्वारा बताए गए नामों का जिक्र किया गया है. पत्र में कहा गया है कि पेपर लीक के सिस्टम के पीछे बड़े सरगना अभी भी बाहर घूम रहे हैं और वे सिस्टम का हिस्सा हैं. किरोड़ी मीणा ने इन नामों को 'बड़े मगरमच्छ' करार दिया और सरकार से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले इस गिरोह को पूरी तरह खत्म करने की अपील की है.



किरोड़ी मीणा की पुरानी लड़ाई

किरोड़ी मीणा लंबे समय से पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. गहलोत सरकार के दौरान भी उन्होंने कई बार विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल युवाओं का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रतिभा और भविष्य का सवाल है. अब भाजपा सरकार में भी वे इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और जेल में बंद आरोपी से मिलकर नए खुलासे कर सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सरकार पर दबाव बढ़ा

किरोड़ी मीणा के पत्र और खुलासे से पेपर लीक जांच पर नया दबाव बन गया है. विपक्ष और युवा संगठन भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गए हैं. कई परीक्षाओं (RPSC, REET, पटवारी आदि) के पेपर लीक के बाद हजारों युवा प्रभावित हुए हैं. मंत्री ने मांग की है कि बड़े नामों की जांच हो और उन्हें बेनकाब किया जाए, ताकि न्याय मिल सके. पुलिस और जांच एजेंसियां अब इन नए दावों की पड़ताल कर रही हैं. पेपर लीक का यह मामला राजस्थान की राजनीति में गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-