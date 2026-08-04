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अब खेतों की पराली से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! उदयपुर के वैज्ञानिकों ने दी देश को बड़ी सौगात

Jaipur News: उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पराली और कृषि कचरे से बैटरी निर्माण सामग्री तैयार करने में सफलता हासिल की है. यह तकनीक प्रदूषण कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 04, 2026, 11:32 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:32 AM IST
अब खेतों की पराली से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! उदयपुर के वैज्ञानिकों ने दी देश को बड़ी सौगात
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: खेतों में जलने वाली पराली और फसल अवशेष लंबे समय से वायु प्रदूषण की बड़ी वजह माने जाते रहे हैं. लेकिन अब यही कृषि कचरा देश के ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के वैज्ञानिकों ने कृषि अवशेषों से उन्नत बैटरी निर्माण सामग्री तैयार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. इस उपलब्धि को हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी तकनीक की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

वैज्ञानिकों की नई खोज ने बढ़ाई उम्मीद

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विश्वविद्यालय के नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग ने कृषि अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करते हुए ऐसी सामग्री विकसित की है, जिसका इस्तेमाल उन्नत बैटरियों के निर्माण में किया जा सकता है. इस शोध का निरीक्षण करने रविवार को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल विश्वविद्यालय पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने प्रयोगशाला का दौरा किया और वैज्ञानिकों के शोध कार्य की सराहना की.

मुख्य सचिव ने इस नवाचार को 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे शोध देश के विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ऐसे दूरगामी और राष्ट्रहित से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं आने देगी.

किसानों से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक मिलेगा फायदा

इस तकनीक से सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को मिलने की उम्मीद है. यदि कृषि अवशेषों का उपयोग बैटरी सामग्री बनाने में होने लगेगा तो किसानों को पराली जलाने की जरूरत कम पड़ेगी. इससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा कृषि कचरे का व्यावसायिक उपयोग होने से किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिल सकता है. जो पराली पहले बेकार समझी जाती थी, वही अब आर्थिक लाभ का माध्यम बन सकती है. वहीं बैटरी निर्माण में स्वदेशी सामग्री का उपयोग बढ़ने से महंगे आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.

खेतों का कचरा बनेगा ऊर्जा का आधार

विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉ. प्रताप सिंह ने कहा कि यह तकनीक भविष्य में देश के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. विभागाध्यक्ष डॉ. नारायण लाल पंवार ने बताया कि एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से कृषि अपशिष्ट को उच्च गुणवत्ता वाली उपयोगी सामग्री में बदला जाता है.

उन्होंने कहा कि इस तकनीक से बेकार माने जाने वाले कृषि अवशेषों को नई उपयोगिता मिली है. इस अवसर पर कुलसचिव अशोक कुमार, वित्त नियंत्रक महेंद्र सिंह, अधिष्ठाता डॉ. विनोद यादव और डॉ. लोकेश गुप्ता सहित कई वैज्ञानिक मौजूद रहे. कुलगुरू ने कहा कि खेतों का कचरा भी देश की प्रगति का पावर बैंक बन सकता है.

जानिए पराली से बैटरी सामग्री कैसे तैयार होती है-
1. पराली में पहले से मौजूद होता है कार्बन

धान, गेहूं और अन्य फसलों के पौधे अपने विकास के दौरान वातावरण और मिट्टी से कार्बन ग्रहण करते हैं. इसी कारण सूखी पराली और कृषि अवशेषों में प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में कार्बन मौजूद रहता है. यही आगे की पूरी प्रक्रिया का मुख्य आधार बनता है.

2. पायरोलिसिस से तैयार होता है बायोचार

वैज्ञानिक पराली को एक विशेष भट्टी में बहुत अधिक तापमान पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं. इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहा जाता है. इसमें पराली पूरी तरह राख नहीं बनती, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला काला कार्बन पाउडर तैयार होता है, जिसे बायोचार कहा जाता है.

3. विशेष प्रक्रिया से बढ़ाई जाती है क्षमता

साधारण बायोचार सीधे बैटरी निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता. इसलिए इसे विशेष रासायनिक और थर्मल प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है. इससे इसके कण नैनो स्तर तक सूक्ष्म हो जाते हैं और इसमें ऐसे सूक्ष्म छिद्र बनते हैं, जो ऊर्जा और आयनों को बेहतर तरीके से संग्रहित करने में मदद करते हैं.

4. बैटरी के एनोड में होता है उपयोग

बैटरी के दो मुख्य भाग होते हैं, कैथोड और एनोड. बैटरी चार्ज होने के दौरान आयन एनोड में जाकर संग्रहित होते हैं. वैज्ञानिकों ने पराली से तैयार विशेष कार्बन को बैटरी के एनोड के रूप में उपयोग करने में सफलता हासिल की है.

5. इस तरह तैयार होती है बैटरी

यह विशेष कार्बन बिजली और आयनों को प्रभावी तरीके से संग्रहित करने की क्षमता रखता है. इसी कारण इसे लिथियम-आयन और सोडियम-मेटल बैटरियों में एनोड के रूप में लगाया जाता है. इस प्रक्रिया के जरिए खेतों का कृषि कचरा उन्नत बैटरी निर्माण सामग्री में बदल जाता है और भविष्य की हरित ऊर्जा तकनीक को नई दिशा देने की क्षमता रखता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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