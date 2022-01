National Girl Child Day: गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा का बेटियों के नाम संदेश, बेटियों पर करो अभिमान, जन्म होने पर करो सम्मान

Jaipur: बेटियां मान हैं, बेटियां सम्मान हैं और बेटियां अभिमान है, बेटियों पर करो गर्व, ये बात गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने कहीं. अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने बालिकाओं के नाम संदेश दिया, उन्होंने कहा कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझे बेटे और बेटियों में किसी तरह का अंतर नहीं समझे क्योंकि बेटियां भी अब आसमान छू रही है.

यह भी पढ़ें-Ajmer की गौरी ने बढ़ाया प्रदेश का नाम, प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से हुई सम्मानित

राज्य की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्रांड एंबेसडर अवनी लेखरा ने एक वीडियो संदेश जारी कर आमजन से अनुरोध करते हुए कहा कि बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव न करें और बेटियों को उनके सपने पूरे करने में प्रोत्साहित करें. हम बेटियां वह सबकुछ कर सकते हैं जो बेटे नहीं कर सकते. हम उन हर फील्ड में मौजूद है जैसे प्लेन उड़ाने से लेकर शूटिंग में. इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाए और देश को आगे बढ़ाए.

Let’s encourage young kids, regardless of gender, to achieve their goals. Equal opportunities will ensure great progress. My humble appeal on #NationalGirlChildDay! #BetiBachaoBetiPadhao @narendramodi @ashokgehlot51 @RajGovOfficial @smritiirani @MinistryWCD pic.twitter.com/RBHVCqryJa

— Avani Lekhara अवनी लेखरा (@AvaniLekhara) January 24, 2022