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तो आखिर क्यों पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवाल को धरने पर बैठना पड़ा ?

Jaipur News : पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक लाने वाली राजस्थान की मोना अग्रवाल को धरने पर बैठना पड़ा, हालांकि सिर्फ मोना ही नहीं बल्कि की खिलाड़ी एसएमएस स्टेडियम में अपनी मांगों के लेकर धरने पर रहे.



 

Edited byPragati PantReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 14, 2026, 10:16 AM|Updated: Jul 14, 2026, 10:16 AM
तो आखिर क्यों पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवाल को धरने पर बैठना पड़ा ?
Image Credit: पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान के दो दर्जन से ज्यादा पैरा मेडलिस्ट खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. धरने में पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवाल सहित पैरा एशियन गेम्स और राष्ट्रीय स्तर के कई पदक विजेता खिलाडी शामिल रहे ,खिलाड़ियों का कहना था कि लंबे समय से सरकार से लगातार मांग करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है.

खिलाड़ियों के आरोप

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आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के तहत उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही, जबकि सामान्य वर्ग के पदक विजेता खिलाड़ियों को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है.

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करने के बावजूद उन्हें सालों से केवल आश्वासन मिला.

कई खिलाड़ियों को अब तक उनकी घोषित प्राइज मनी भी नहीं मिल सकी है

आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की मांग को लेकर धरना

कौन है धरने पर बैठी पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवाल ?

पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक लाने वाली मोना अग्रवाल का कहना है कि सरकार पैरा खिलाड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य खिलाड़ियों को समय पर नौकरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, लेकिन पैरा खिलाड़ियों को लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि अगर दोनों वर्ग के खिलाड़ी देश और प्रदेश के लिए पदक जीतते हैं तो सुविधाओं और सम्मान में भी समानता होनी चाहिए.

क्या है आउट ऑफ टर्न स्कीम ?

राजस्थान के 'आउट-ऑफ-टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स' नियम उन योग्य खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं.

सालों बाद भी पुरुस्कार राशि नहीं देने का आरोप

खिलाड़ियों ने यह भी बताया कि कई खिलाड़ियों को अब तक उनकी घोषित प्राइज मनी भी नहीं मिल सकी है. सालोंं बीत जाने के बाद भी पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं होने से खिलाड़ियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि कई खिलाड़ी सीमित संसाधनों में प्रशिक्षण लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाला प्रोत्साहन समय पर नहीं मिल रहा.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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