राजस्थान में पानी की महापरियोजना ERCP पर काम तेज, 9600 करोड़ के ऑर्डर जारी, पढ़ें अपडेट

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 04, 2026, 01:33 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 01:33 PM IST

राजस्थान में पानी की महापरियोजना ERCP पर काम तेज, 9600 करोड़ के ऑर्डर जारी, पढ़ें अपडेट

Jaipur News: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ईआरसीपी को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के जल संकट को दूर करने की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है. पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.

करोड़ों के वर्क ऑर्डर जारी
पार्बती-कालीसिंध-ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत अब तक प्रदेश में करीब 9600 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 14,676 करोड़ रुपये के टेंडर स्वीकृत किए जा चुके हैं. यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि सरकार इस परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है. इस प्रोजेक्ट के लिए बूंदी और टोंक जिलों में कुल 605 हेक्टेयर सरकारी और करीब 400 हेक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति की जाएगी. भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो.

किन क्षेत्रों में होगी भूमि अवाप्ति
बूंदी जिले की इंदरगढ़ तहसील के 7 गांवों में कुल 266.1106 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी. वहीं नैनवा तहसील के 7 गांवों में 331.9600 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है. इसके अलावा टोंक जिले की उनियारा तहसील के 23 गांवों में 407.2783 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी.

इंदरगढ़ तहसील के जिन गांवों में भूमि अवाप्त की जाएगी, उनमें खरायता (34.1339 हेक्टेयर), डपटा (12.5483 हेक्टेयर), नयागांव (126.3720 हेक्टेयर) और खेड़ली देवजी (61.9938 हेक्टेयर) शामिल हैं.

मंत्री सुरेश सिंह रावत का बयान

इस संबंध में सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ईआरसीपी प्रदेश के लिए जीवनदायिनी परियोजना है. भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका काम धरातल पर दिखाई देने लगेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना से आने वाले समय में किसानों और आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा.

सरकार के इस कदम से माना जा रहा है कि वर्षों से लंबित ईआरसीपी अब तेजी से अमलीजामा पहनने की ओर बढ़ रही है और पूर्वी राजस्थान के जल संकट समाधान की दिशा में यह एक निर्णायक पहल साबित होगी.

