इस दिन होगी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की इंगेजमेंट, मनीष मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचीं 'परी'

Parineeti Chopra-Raghav Chadha's engagement: परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और AAP नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने अंतत: अपने संबंधों को लेकर हो रही चर्चाओं को खत्म करते हुए एंगेज करने के लिए तैयार हैं. वे अपने रिश्ते की आधिकारिक रूप से पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बार-बार एक साथ बाहर जाने की वजह से पता चलता है कि वे डेटिंग में हैं. ताजा जानकारी के अनुसार, यह जोड़ी 13 मई को दिल्ली में इंगेडमेंट करने जा रहे हैं.

कई खबरों में ये सुनने में आ रहा है कि दोनों 13 मई को एंगेजमेंट कर रहे हैं. एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. परिणीति (Parineeti) पहले ही दिल्ली के लिए निकल गई है. बताया जा रहा है कि करीबी 150 दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. कई राजनीतिक और फिल्म जगत के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. परिणीति और राघव एक डिनर डेट पर बाहर निकले थे और मुंबई में क्लिक किए गए थे. दिलचस्प बात यह है कि वे अंगूठी पहने भी थे.

It’s in public now

MP Raghav Chadha & Actress Parineeti Chopra spotted watching IPL 2023 game in Mohali....@raghav_chadha @ParineetiChopra pic.twitter.com/g02knMx4Su

— Meena Joshi (@MeenaJoshi_) May 3, 2023

उन्हें हाल ही में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम (Mohali Cricket Stadium) में एक साथ आईपीएल (IPL) मैच देखते हुए देखा गया. पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेले गए मैच के दौरान परिणीति और राघव को देखा गया. मैच से कुछ तस्वीरें और क्लिप्स वायरल हुए. तस्वीर में परिणीति को राघव की कंधे पर झुकते हुए देखा गया, जो उनके रिश्ते को तय करने के लिए पर्याप्त सबूत देता है.

परिणीति को बंद्रा में मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के ऑफिस में देखा गया था. जब पैप्स ने उनसे पूछा कि क्या 'लहंगा तैयार हो रहा है? "शादी कब है?" तो अभिनेत्री सवाल से बचकर तुरंत मनीष के ऑफिस में चली गईं. अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पारीनीती और राघव की शादी इसी साल अक्टूबर के अंत तक हो सकती है. अगर रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो पारीनीती और राघव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ पढ़ाई करते थे और लंबे समय से दोस्त हैं. पारीनीती और राघव एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हैं. हालांकि, दोनों ने अभी तक अपने संबंध की पुष्टि नहीं की है. हाल ही में, AAP नेता से अभिनेत्री के साथ शादी करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "देंगे जवाब".

