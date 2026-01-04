पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024: डिग्री विश्वविद्यालय की, गलती कॉलेज की… सजा क्यों भुगत रहे चयनित अभ्यर्थी?

Jaipur News: पशुपालन डिप्लोमाधारी एक दर्जन से अधिक चयनित अभ्यर्थी इन दिनों पशुपालन मंत्री, पशुपालन सचिव और पशुपालन निदेशक कार्यालय के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं. ये सभी वे अभ्यर्थी हैं, जो हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 में चयनित हुए हैं. नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने और चयन सूची में नाम आने के बावजूद विभाग की ओर से इन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है.



पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 में ऐसे कुल 14 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, जिनकी डिग्री पर सवाल उठाते हुए पशुपालन विभाग ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है. विभाग का तर्क है कि जिन 9 निजी कॉलेजों से इन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा किया है, उनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था. नियमों के अनुसार इन कॉलेजों को पशुपालन विभाग से एनओसी लेनी थी, जो नहीं ली गई.

क्या कहना है चयनित अभ्यर्थियों का

इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें कॉलेजों की एनओसी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी. अभ्यर्थियों के अनुसार उन्होंने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की आधिकारिक एडमिशन लिस्ट के आधार पर संबंधित कॉलेजों में प्रवेश लिया था. कोर्स पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें विधिवत दो वर्षीय पशुधन सहायक का डिप्लोमा भी जारी किया गया है.

संबंधित कॉलेजों के पास एनओसी नहीं थी

अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि संबंधित कॉलेजों के पास एनओसी नहीं थी, तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन की बनती है. उनका कहना है कि सरकार और विभाग को शुरुआत में ही विश्वविद्यालय को ऐसे कॉलेजों में प्रवेश देने से रोकना चाहिए था. अब चयन के बाद डिग्री को अमान्य ठहराना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है.

इस पूरे प्रकरण का असर केवल 14 चयनित अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है. जानकारी के अनुसार इन 9 कॉलेजों से पिछले तीन वर्षों में उत्तीर्ण हुए करीब 2700 अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. यदि डिग्रियों को अमान्य माना जाता है, तो इन सभी अभ्यर्थियों की सरकारी भर्तियों और रोजगार की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

फिलहाल चयनित अभ्यर्थी सरकार और पशुपालन विभाग से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें नियमानुसार ज्वाइनिंग मिल सके और वर्षों की मेहनत बेकार न जाए.

