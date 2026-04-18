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आधी रात में पायलटों ने छोड़ दी फ्लाइट, विमान से उतरकर बोले- यात्री अब बाय रोड घर जाएंगे!

Jaipur Airport Chaos: दिल्ली में आए तूफान के कारण दिल्ली जाने वाली 21 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया. लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब आधी रात में 4 फ्लाइट्स के पायलटों ने अपना ड्यूटी टाइम पूरा होने का हवाला देते हुए विमान छोड़ दिया.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Apr 18, 2026, 02:02 PM|Updated: Apr 18, 2026, 02:02 PM
आधी रात में पायलटों ने छोड़ दी फ्लाइट, विमान से उतरकर बोले- यात्री अब बाय रोड घर जाएंगे!
Image Credit: AI Generated Image

Jaipur News: दिल्ली में आए तूफान के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर एक अनोखा और परेशान करने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली जाने वाली 21 फ्लाइट्स को खराब मौसम के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि आधी रात में 4 फ्लाइट्स के पायलटों ने अपना ड्यूटी टाइम पूरा होने का हवाला देते हुए विमान छोड़ दिया और यात्री को बीच में ही उतार दिया.


दिल्ली तूफान का असर
दिल्ली में अचानक आए तेज तूफान और खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई. इसके चलते दिल्ली से आने वाली और दिल्ली जाने वाली कुल 21 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. यात्रियों को उम्मीद थी कि कुछ देर रुकने के बाद फ्लाइट्स दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.


पायलटों का अचानक ड्यूटी छोड़ना
रात के करीब 12 बजे के बाद जब 4 फ्लाइट्स के पायलटों का ड्यूटी टाइम पूरा हो गया, तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए विमान छोड़ दिया. पायलटों ने साफ कहा कि अब वे उड़ान नहीं भर सकते. इससे यात्रियों में भारी नाराजगी फैल गई. कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें विमान से उतार दिया गया और कहा गया कि अब वे सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचें. यात्रियों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उन्हें अचानक पता चला कि उनकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी. कई यात्री महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे, जो आधी रात में एयरपोर्ट पर फंस गए. एयरलाइंस की ओर से किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई. अंत में कई यात्रियों को बस या टैक्सी से दिल्ली भेजा गया, जिससे उन्हें कई घंटों की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ी.

ये इंटरनेशनल फ्लाइट हुई जयपुर डायवर्ट
- एयर इंडिया की कोलंबो से दिल्ली AI-278 रात 9:15 बजे पहुंची, 12:10 बजे गई दिल्ली
- अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से दिल्ली फ्लाइट AA-292 रात 9:45 बजे पहुंची
- रात 12:30 बजे पायलटों ने विमान छोड़ा, यात्री सड़क मार्ग से दिल्ली भेजे
- स्पाइसजेट फुजैरा से दिल्ली SG-5006 रात 10:10 बजे पहुंची, यात्री उतारे गए
- सॉलिट एयर की दुबई से दिल्ली कार्गो फ्लाइट SH-751, क्रू ऑफ लोड हुए
- मलेशिया एयरलाइंस की कुआलालंपुर से दिल्ली MH-190 रात 11 बजे उतरी, 1:50 बजे गई दिल्ली
- एयर एशिया की कुआलालंपुर-दिल्ली फ्लाइट D7-182 की फुल इमरजेंसी लैंडिंग
- रात 11:15 बजे जयपुर उतरी, बाद में रात 3 बजे गई दिल्ली
- इंडिगो की सिंगापुर-दिल्ली 6E-1014 रात 11:45 बजे उतरी, सुबह 7:20 बजे गई दिल्ली
अमेरिकन एयरलाइंस के यात्री परेशान हुए, जो न्यूयॉर्क से आए थे


14 घरेलू फ्लाइट भी डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. ये फ्लाइट्स देश के विभिन्न एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी. हालांकि 4 फ्लाइट ऐसी रही, जिनके पायलटों का ड्यूटी टाइम पूरा होने के चलते उन्होंने विमान छोड़ दिए. इनके यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया. इनमें अमेरिकन एयरलाइंस, स्पाइसजेट की एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल रही. अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट न्यूयॉर्क से आई थी. फ्लाइट जयपुर पहुंचने के पौने 3 घंटे बाद पायलटों ने ड्यूटी टाइम पूरा होने का हवाला देते हुए विमान छोड़ दिया. बाद में यात्री सड़क मार्ग से दिल्ली भेजे गए.


14 घरेलू फ्लाइट हुई जयपुर डायवर्ट
- एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली AI-2820, 9 बजे जयपुर पहुंची, 12:25 बजे गई दिल्ली
- एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से दिल्ली फ्लाइट IX-2371 वापस लौटी जयपुर
- इंडिगो बेंगलुरु से दिल्ली फ्लाइट 6E-6034 रात 9:35 बजे पहुंची, 12:50 बजे गई दिल्ली
- एयर इंडिया पटना से दिल्ली फ्लाइट AI-1819 रात 10 बजे पहुंची, 12:30 बजे गई दिल्ली
- इंडिगो चेन्नई से दिल्ली फ्लाइट 6E-613 रात 10:30 बजे पहुंची, 12:45 बजे गई दिल्ली
- इंडिगो की हैदराबाद-दिल्ली फ्लाइट 6E-6043 रात 10:35 बजे पहुंची, 1 बजे गई दिल्ली
- इंडिगो की इंदौर-दिल्ली फ्लाइट 6E-5301 रात 10:50 बजे आई, रात 1 बजे गई दिल्ली
- एयर इंडिया की अहमदाबाद-दिल्ली AI-810 रात 11:10 बजे पहुंची, 12:20 बजे गई दिल्ली
- एयर इंडिया पुणे-दिल्ली फ्लाइट AI-1853 रात 11:50 बजे आई, 2:25 बजे गई दिल्ली
- इंडिगो गोवा-दिल्ली फ्लाइट 6E-363 रात 11:45 बजे आई, 1:45 बजे गई दिल्ली
- एयर इंडिया कोयम्बटूर-दिल्ली AI-1809 रात 11:50 बजे आई, 1:50 बजे गई दिल्ली
- अकासा एयर मुम्बई-दिल्ली QP-1120 रात 11:30 बजे पहुंची, 1:35 बजे गई दिल्ली
- इंडिगो वडोदरा-दिल्ली फ्लाइट 6E-657 रात 11:40 बजे पहुंची, सुबह 5:40 बजे गई दिल्ली
- एयर इंडिया मुम्बई-दिल्ली फ्लाइट AI-2940 रात 12 बजे पहुंची, यात्री सड़क मार्ग से भेजे दिल्ली


एक फ्लाइट की फुल इमरजेंसी में कराई गई लैंडिंग
दिल्ली में जब खराब मौसम से विमान लैंड नहीं कर पा रहे थे, तो बीती रात जयपुर एयरपोर्ट पर 2 बार इमरजेंसी जैसी स्थिति सामने आई. एक बार एयर एशिया की कुआलालंपुर से दिल्ली फ्लाइट में फ्यूल कम होने के चलते फुल इमरजेंसी में लैंडिंग कराई गई. ताे दूसरी बार मलेशिया एयरलाइंस की कुआलालंपुर से दिल्ली फ्लाइट को जिसे अहमदाबाद के लिए डायवर्ट किया गया था. लेकिन इसे भी अचानक अहमदाबाद के आधे रास्ते से जयपुर लाया गया. हालांकि बड़ी बात यह रही कि सभी फ्लाइट्स की जयपुर में सही तरीके से लैंडिंग हुई और सभी फ्लाइट के यात्री सुरक्षित रहे.

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