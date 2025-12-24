Breaking News: पशुपालन विभाग की सौगात, 2589 निरीक्षकों को पे लेवल-8, परिचरों को लेवल-1 में नियुक्ति

Zee Rajasthan
Rajasthan News: राजस्थान पशुपालन विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश मीना की ओर से जारी इन आदेशों में पशुधन निरीक्षक के 2589 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है. ये नियुक्तियां पे लेवल-8 में होंगी. अभ्यर्थियों को 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा, जिसमें मासिक वेतन 18,500 रुपये मिलेगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 24, 2025, 10:52 AM IST | Updated: Dec 24, 2025, 10:52 AM IST

Rajasthan Animal Husbandry: राजस्थान पशुपालन विभाग ने लंबे इंतजार के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने पशुधन निरीक्षक और पशुधन परिचर के पदों पर हजारों अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. यह कदम युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खोलने वाला है और पशुपालन क्षेत्र में सेवाओं को मजबूत बनाएगा.

पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश मीना की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, पशुधन निरीक्षक के 2589 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है. ये नियुक्तियां पे लेवल-8 में होंगी. अभ्यर्थियों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा, जिसमें उन्हें मासिक 18,500 रुपये वेतन मिलेगा. अभ्यर्थियों को 14 जनवरी तक संबंधित कार्यालय में ज्वाइनिंग करनी अनिवार्य है. अगर कोई इस तारीख तक ज्वाइन नहीं करता, तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी.

इसी क्रम में पशुधन परिचर के 774 अभ्यर्थियों के लिए भी नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. इनकी नियुक्ति पे लेवल-1 में होगी. प्रोबेशन की 2 वर्ष की अवधि में इन्हें 12,400 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. यहां भी 14 जनवरी तक ज्वाइनिंग जरूरी है, वरना नियुक्ति रद्द मानी जाएगी.

खबर अपडेट की जा रही है...

