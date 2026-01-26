Zee Rajasthan
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया झंडारोहण, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेता रहे मौजूद

Republic Day 2026: गोविंद सिंह डोटासरा ने PCC मुख्यालय में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया. गणतंत्र दिवस के मौके पर PCC मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 26, 2026, 04:30 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 04:30 PM IST

Republic Day 2026: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने PCC मुख्यालय में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया. गणतंत्र दिवस के मौके पर PCC मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन हमारे लिए गौरव का दिन है.

बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान के मुताबिक, देश प्रगति कर रहा है, लेकिन केंद्र में एनडीए की सत्ता आने के बाद संविधान को दिन-प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है. संविधान को बदलने तक के दावे किए गए थे. देश की संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है.

डोटासरा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि इस देश के संविधान को नहीं बदलने देंगे. इस देश के संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है. वोट के अधिकार के ऊपर भी डाका डाला जा रहा है. वोट के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है. SIR के नाम पर इस देश में और प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या, वोट की हत्या का नंगा नाच किया गया, जो शर्मनाक है.

हमारे नेता राहुल गांधी ने एक के बाद एक खुलासे करके बिल्कुल स्पष्ट बताया और अब तो हम राजस्थान में देख रहे हैं. संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, उसे भी खत्म किया जा रहा है. देश की संस्थाओं पर केंद्र की सरकार ने कब्जा कर लिया है. आज लोगों में डर का माहौल है. हर वर्ग को संविधान के मुताबिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला, उसके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं.

राजस्थान के अंदर हजारों-हजारों नागरिक जो 2002 की SIR से मैपिंग हो गए. मैपिंग होने के बाद जो कानून कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का, उसके बावजूद भी उन वोटों को काटा जा रहा है. वोट का अधिकार समाप्त किया जा रहा है. संविधान के ऊपर बीजेपी सरकार सवालिया निशान लगा रही है.

हमने आज संकल्प लिया है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे. आखिरी बूंद तक जब तक हमारे शरीर में खून होगा, तब तक लड़ाई लड़ेंगे. क्योंकि ये आजादी और ये संविधान हमें यूं ही नहीं मिला. हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, उनका इतिहास रहा है, कुर्बानियां दी हैं. उन कुर्बानियों से हमें देश की आजादी मिली है, जिस संविधान पर हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की दुहाई देते हैं और प्रतिदिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं. ऐसे में हमारी ड्यूटी बन जाती है कि कैसे हमारा भाईचारा बरकरार रहे.

