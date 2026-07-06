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जयपुर में पीपल और बरगद के पेड़ों का मनाया गया जन्मदिन, पर्यावरण संरक्षण का दिया अनोखा संदेश

Jaipur Environment News: जयपुर के इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-7 स्थित सामुदायिक पार्क में स्थानीय लोगों ने 12 साल पहले लगाए गए पीपल और बरगद के पेड़ों का जन्मदिन मनाकर पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया. कार्यक्रम में केक काटा गया, मंगल गीत गाए गए और नए पौधे लगाकर उनकी देखभाल का सामूहिक संकल्प लिया गया.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Jul 06, 2026, 05:15 PM|Updated: Jul 06, 2026, 05:15 PM
जयपुर में पीपल और बरगद के पेड़ों का मनाया गया जन्मदिन, पर्यावरण संरक्षण का दिया अनोखा संदेश
Image Credit: Jaipur trees Birthdays celebratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Environment News: राजस्थान के जयपुर की गुलाबी नगरी से पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के लिए बड़ी सीख भी है. इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-7 के सामुदायिक पार्क में स्थानीय लोगों ने 12 साल पहले लगाए गए पीपल और बरगद के पेड़ों का जन्मदिन मनाया. केक काटा गया, गीत गाए गए, नए पौधे लगाए गए और यह संदेश दिया गया कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है.

पीपल और बरगद के पेड़ों का मनाया गया जन्मदिन

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पेड़ों का जन्मदिन... सुनने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन जयपुर में यह अनोखी सोच अब प्रेरणा बनती नजर आ रही है. इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-7 के सामुदायिक पार्क में स्थानीय लोगों ने उन पीपल और बरगद के पेड़ों का जन्मदिन मनाया, जिन्हें करीब 12 साल पहले पौधारोपण अभियान के दौरान लगाया गया था. आज वही पौधे विशाल वृक्ष बन चुके हैं और लोगों को छाया, स्वच्छ हवा और हरियाली का उपहार दे रहे हैं.

इस बर्थ डे कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए. पेड़ों के पास केक काटा गया, महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पूरे आयोजन को उत्सव का रूप दिया. इसके साथ ही लोगों ने नए पौधे भी लगाए और पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया. बच्चों का बर्थडे तो हर कोई मनाता है, लेकिन पेड़-पौधों का जन्मदिन मनाना बड़ी बात है. सब इस प्रकार पेड़-पौधों से प्यार करें, तो आने वाली भावी पीढ़ी बची रहेगी.

वर्षों तक नियमित देखभाल का नतीजा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पेड़ों को लगाने के बाद वर्षों तक उनकी नियमित देखभाल की गई. पानी देना, सुरक्षा करना और समय-समय पर उनकी देखरेख करना ही आज इन पौधों को विशाल वृक्ष बनने तक ले आया. उनका मानना है कि पौधारोपण तभी सफल माना जाएगा, जब पौधे जीवित रहकर आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएं.

बढ़ते प्रदूषण, लगातार बढ़ते तापमान और पर्यावरण असंतुलन के दौर में यह आयोजन लोगों को प्रकृति से जोड़ने की प्रेरणा देता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हर कॉलोनी और हर परिवार अपने आसपास के पेड़ों को परिवार का सदस्य मानकर उनकी देखभाल करे, तो शहरों की हरियाली और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकते हैं.

प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश

पेड़ों का जन्मदिन मनाने की यह पहल सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश है. पौधारोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल ही हरित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है. जयपुर से शुरू हुई यह अनोखी मुहिम अब दूसरे शहरों और कॉलोनियों के लिए भी प्रेरणा बन रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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