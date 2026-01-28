Zee Rajasthan
Penguins in Rajasthan: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पेंगुइन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मज़ेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. इस वीडियो में एक पेंगुइन अपने झुंड से अलग होकर बर्फीले पहाड़ों की ओर चढ़ता नजर आता है. इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अपने-अपने अंदाज़ में मतलब निकाल रहे हैं. कोई कह रहा है कि पेंगुइन घूमने निकल पड़ा है, तो कोई इसे आत्मनिर्भरता और अपना रास्ता खुद चुनने का प्रतीक बता रहा है. इस वीडियो के पीछे की असल वजह क्या है, इस पर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना तय है कि इस वायरल ट्रेंड का सबसे दिलचस्प इस्तेमाल राजस्थान टूरिज्म ने किया है.
 

Published: Jan 28, 2026, 06:19 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 06:20 PM IST

बर्फ छोड़ रेगिस्तान पहुंचा पेंगुइन! राजस्थान टूरिज्म का यह पोस्ट इंटरनेट पर मचा रहा तहलका

Penguins in Rajasthan: राजस्थान टूरिज्म ने इस वायरल पेंगुइन सीन को अपने प्रचार का हिस्सा बनाते हुए सोशल मीडिया पर एक क्रिएटिव पोस्ट शेयर की है. राजस्थान टूरिज्म के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की गई इस पोस्ट में पेंगुइन को राजस्थान की शान माने जाने वाले जोधपुर की नीली गलियों में घूमते हुए दिखाया गया है.

इस पोस्ट के जरिए राजस्थान टूरिज्म ने लोगों को राज्य की सैर के लिए आमंत्रित किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है कि 'अब तो पेंगुइन भी घूमने के लिए राजस्थान आ गया है, तो आप कब आ रहे हैं?' इस लाइन के जरिए राजस्थान टूरिज्म ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में लोगों को ट्रैवल के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है. पोस्ट में पेंगुइन को बेहद क्यूट और आकर्षक अंदाज़ में दिखाया गया है, जो यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

इस वायरल पोस्ट में राजस्थान की विविधता को भी खास तरीके से उजागर किया गया है. पोस्ट में लिखा गया है कि यहां तक कि एक पेंगुइन भी राजस्थान को अपनी पसंदीदा मंज़िल बना सकता है, क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा राज्य होगा, जहां एक ही जगह बर्फीली कल्पनाओं से लेकर सुनहरे रेगिस्तान, नीला शहर और समृद्ध संस्कृति का अनुभव किया जा सके. राजस्थान की यही विविधता इसे खास बनाती है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है.

सोशल मीडिया पर राजस्थान टूरिज्म की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसकी क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे अनोखा टूरिज्म प्रमोशन बताया है. पेंगुइन जैसे ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जीव को राजस्थान जैसे गर्म और रंगीन राज्य से जोड़कर दिखाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वायरल पेंगुइन वीडियो ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरी है, बल्कि राजस्थान टूरिज्म के प्रचार को भी एक नया और दिलचस्प अंदाज़ दे दिया है.

बता दें कि घूमने के लिहाज से राजस्थान बेहद ही खूबसूरत जगह है. यहां पर न केवल भव्य किले, हवेलियां या महल हैं बल्कि हिल स्टेशन, झीलें, पहाड़ के साथ साथ दमदार खाना और सांस्कृतिक मंदिर भी मौजूद हैं.

