राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रोकी, घर बैठे करवा सकते फिजिकल वेरीफिकेशन!

Jaipur News: राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रूक गई है. वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने के कारण पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलेगी. अब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपील की है कि जल्द से जल्द वेरीफाई करवाए ताकि आगे से पेंशन मिल सके.
Trending Photos
Jaipur News: प्रदेश में 20.36 लाख पेंशनधारियों को जनवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी. इन पेंशनधारकों ने दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है.प्रदेश में 91,83,333 सामाजिक पेंशन लाभार्थी हैं,जिसमें से अब तक 71,46,713 ने ही वेरिफिकेशन कराया है. यानि 22% से अधिक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है.
जयपुर में 6.11 लाख में से 4.39 लाख, जोधपुर में 3.44 लाख में से 2.53 लाख का वेरिफिकेशन हुआ है. फलोदी में सबसे कम 69% और सर्वाधिक 86% वेरिफिकेशन बालोतरा में हुआ है. राजसमंद- झालावाड़ में 84% से अधिक वेरिफिकेशन हुआ है. 31 दिसंबर तक सत्यापन जरूरी होता है.
ऐसे दोबारा शुरू होगी पेंशन
यदि पेंशनर का सत्यापन नहीं हुआ है तो उसे उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा. पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पोर्टल SSP.Rajasthan.gov.in पर पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज कर रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन करेगा. इसके बाद पेंशन दोबारा शुरू हो सकेगी.सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र करवाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है. सत्यापन के अभाव में रोकी भी गई है तो वार्षिक सत्यापन के बाद फिर शुरू होगी.
विभाग हर वो प्रक्रिया अपनाता है जिससे पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के सुगमता से पेंशन मिलती रहे.सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पाने वाले सभी लाभार्थियों प्रति वर्ष स्वयं का भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक होता है.
घर बैठे करवा सकते भौतिक सत्यापन
भौतिक सत्यापन का कार्य 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर की अवधि में संचालित किया जाता है. इस अवधि में वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है लेकिन सत्यापन के बाद रुकी हुई पेंशन फिर से चालू हो जाती है.लाभार्थी घर से भी एंड्राइड मोबाइल पर Rajasthan social pension and Aadhar face RD एप के जरिए लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क/ई-मित्र प्लस Finger Print Impression - Biometrics से करवा सकते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!