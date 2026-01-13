Zee Rajasthan
राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन हुई बंद, ऐसे कराएं शुरू

Jaipur News : राजस्थान के 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो गयी है. क्योंकि वार्षिक सत्यापन नहीं करावाया गया था. अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो ये काम आज ही करें.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 13, 2026, 12:08 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 12:40 PM IST

Jaipur News : राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने के चलते बंद हो गयी है. करीब 91 लाक में से 71 लाख पेंशनधारियों ने वेरिफिकेशन करवाया था.

अभी भी आप SSP.Rajasthan.gov.in पर वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं. जिसके बाद आपको मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा जो भैतिक सत्यापन होगा. इसके बाद पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है.


पेंशन बंद होना बुजुर्ग के लिए लाचारी और अकेलेपन का अहसास हो सकता है. ऐसे में अगर आपके आस पास कोई बुजुर्ग इस समस्या से परेशान हो तो सुनिश्चित करें की वो इस बुनियादी सुविधा से वंचित ना रहें.

राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई. लेकिन पिछले कुछ वक्त से कई पात्र लाभार्थियों की पेंशन रूक गयी है.जिसके पीछे बड़ी वजह है वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराना है.

क्यों रूक जाती है पेंशन ?

नियमों के मुताबिक अगर पेंशनभोगी को साल में एक बार भौतिक सत्यापन नहीं कराता तो ऑटोमैटिक तरीके से पेंशन रूक जाती है.

पेंशन रूक गयी तो क्या करें ?

ई मित्र पर जाएं और बायोमेट्रिक या फेस रिकग्रिशन के जरिए भौतिक सत्यापन करवा लें.

आधिकारिक पोर्टल पर जाए, यानि की ssp.rajasthan.gov.in पर पेंशन के स्टेटस चेक करें

RAJSSP मोबाइल एप पर फेस रिकग्रिशन के साथ घर बैठे ही भौतिक सत्यापन करवा लें.

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (Step-by-Step Guide)

1- ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाएं

2-PENSIONER VERIFICATION पर जाकर क्लिक करें.

3-अपना PPO नंबर डालें

4-आधार आधारित OTP या ई-मित्र पर बायोमेट्रिक का प्रयोग करें

PPO नंबर (Pension Payment Order)

- आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो)

-बैंक की पासबुक

क्या भौतिक सत्यापन के लिए बैंक जाना पड़ेगा ?

नहीं आपको ई मित्र या मोबाइल एप के जरिेए ही मदद मिल जाएगी.

क्या रूकी पेंशन भी मिल जाएगी ?

अगर आपका भौतिक सत्यापन हो जाता है तो पिछला बकाया यानि की एरियर भी खाते में जमा हो जाएगा.

हेल्प लाइन नंबर

Social Justice and Empowerment Department Helpline की हेल्पलाइन 181 (राजस्थान संपर्क) या विभाग का टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं.


