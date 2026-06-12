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‘जादू करते रहें गहलोत’, वैष्णव का तीखा पलटवार, बोले- जनता का मोदी पर भरोसा

Rajasthan News: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि "तोड़फोड़ का काम जादूगरों का होता है, वे जादू करते रहें."

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 12, 2026, 07:42 AM|Updated: Jun 12, 2026, 07:42 AM
‘जादू करते रहें गहलोत’, वैष्णव का तीखा पलटवार, बोले- जनता का मोदी पर भरोसा
Image Credit: Ashwini Vaishnaw

Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार तंज कसा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गहलोत के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि तोड़फोड़ का काम जादूगरों का होता है और वे जादू करते रहें. जयपुर में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम में आए वैष्णव ने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी विस्तार से बखान किया. रेलवे बजट से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार के 12 वर्षों को परिवर्तन का दौर बताया.


मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देशभर में उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार कर रही है. इसी कड़ी में जयपुर में केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक तंज भी कसा. गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए वैष्णव ने कहा कि बीजेपी जनता के विश्वास और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती है. बीजेपी की राजनीति विकास, सुशासन और जनसेवा पर आधारित है, जबकि विपक्ष केवल आरोप लगाने में व्यस्त है. तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ का काम जादूगरों का होता है और वे जादू करते रहें.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है जिसने राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. जनता ने भ्रामक राजनीति को नकारकर विकास की राजनीति को चुना है और इसी का परिणाम है कि देश के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने राजस्थान को सामरिक और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को विशेष प्राथमिकता दी है. वैष्णव ने बीजेपी कार्यालय से पहले रेलवे क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले राजस्थान को रेलवे के लिए करीब 682 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, जबकि अब यह बढ़कर 10 हजार 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में इस समय 76 हजार करोड़ रुपए के रेलवे विकास कार्य चल रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर और गांधी नगर रेलवे स्टेशन समेत कई स्टेशनों का पुनर्विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है.


कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने 12 साल बनाम 60 साल की तुलना भी पेश की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में जितना काम हुआ है, उतना पहले के 60 वर्षों में नहीं हो पाया.अश्विनी वैष्णव ने कहा 60 साल में देश में केवल 74 हवाई अड्डे बने, वहीं 12 साल में 80 हवाई अड्डे बनाए गए हैं. इसी तरह 60 साल में केवल चार शहरों में मेट्रो शुरू की गई, जबकि 12 साल में 20 शहरों में मेट्रो शुरू की जा चुकी है. वहीं कांग्रेस शासन में एक भी स्टेशन का पुर्निमाण नहीं हुआ, जबकि मोदी सरकार में 1320 रेलवे स्टेशन का पुर्निमाण किया गया.

वैष्णव के अनुसार पिछले 12 वर्षों में 70 हजार किलोमीटर रेलवे पटरियों का उन्नयन किया गया, 60 हजार किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ, 12 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिले और जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए. उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दशकों तक यह समस्या बनी रही, जबकि वर्तमान सरकार इसे समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है.

अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष के संविधान को खत्म कर दिया था. चुने हुए सीएम को हटा दिया जाता था, चुनाव में हेराफेरी कर कश्मीर में राज करते थे . अब पूरे देश में साफ तरीके से चुनाव है, लोकतंत्र के प्रति विश्व में आस्था बढी है, दुनिया में लोकतंत्र को सराहा जाता है , संविधान के धागे से पिरोया जाता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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