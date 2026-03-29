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पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी जीरो करने पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पीएम मोदी का जताया आभार

Excise Duty Reduced to Zero: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी को जीरो करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आम जनता को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 29, 2026, 02:03 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 02:03 PM IST

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पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी जीरो करने पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पीएम मोदी का जताया आभार

Petrol Diesel Excise Duty: देश में पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी पूरी तरह समाप्त करने के फैसले पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और महंगाई की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी को जीरो कर दिया है.

दीया कुमारी का बयान
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, “इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने आम जनता के हित में इतनी बड़ी राहत दी है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. वे हमेशा देश की जनता को राहत पहुंचाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं.

मिडिल ईस्ट युद्ध का प्रभाव
वर्तमान समय में मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है. ऐसे में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है. एक्साइज़ ड्यूटी को जीरो करने से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा.

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राजस्थान सरकार का स्वागत
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस कदम को देश हित में लिया गया सही और समयोचित निर्णय बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला आम नागरिकों के दैनिक जीवन को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्त करने में मददगार साबित होगा. विशेष रूप से राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां परिवहन दूरी ज्यादा है और कृषि कार्यों में डीज़ल का भारी उपयोग होता है, इस राहत से किसानों और छोटे व्यापारियों को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है.

आमजन को होगी राहत
एक्साइज़ ड्यूटी कम होने से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी आएगी, जिससे परिवहन व्यय घटेगा. इससे न सिर्फ आम लोगों के घरेलू खर्च में बचत होगी, बल्कि माल ढुलाई का खर्च भी कम होगा. इससे बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रित रहने की संभावना है.उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा राष्ट्र हित और जन हित को प्राथमिकता देते हैं. इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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