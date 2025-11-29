Zee Rajasthan
Jaipur Crime News: जयपुर में पुरानी रंजिश को लेकर मरने-मारने को उतारू! दूदू में पेट्रोल डालकर युवक-युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, नाजुक हालत

Petrol Attack in Dudu: जयपुर के दूदू क्षेत्र में बीती रात एक युवक और युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Published: Nov 29, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 07:14 PM IST

Jaipur Crime News: जयपुर में पुरानी रंजिश को लेकर मरने-मारने को उतारू! दूदू में पेट्रोल डालकर युवक-युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, नाजुक हालत

Jaipur Cime News: जयपुर जिले के दूदू इलाके में मोखमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पुरुष और एक महिला को कथित तौर पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस जांच में पुरानी रंजिश का एंगल सामने आ रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती हिंसा और पारिवारिक विवादों की गंभीरता को उजागर करती हैं, जहां छोटी-मोटी रंजिशें जानलेवा बन जाती हैं.

घटना मोखमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, जहां रात के समय एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली. पीड़ित महिला के परिजनों के अनुसार, रात को उनके पास फोन आया और बताया गया कि झोपड़ी में आग लग गई है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कैलाश नामक व्यक्ति और सोनी नाम की महिला बुरी तरह झुलस चुके हैं. सोनी पीड़िता के रिश्तेदार की रिश्तेदार है और विधवा है. परिजनों का कहना है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत हो सकती है. कैलाश को पहले अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद सोनी को रेफर किया गया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. गांववासियों के अनुसार, रात के अंधेरे में आग की लपटें देखकर आस-पास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. इस घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जहां लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

पुरानी रंजिश का एंगल

पीड़ित महिला सोनी के रिश्तेदार ने बताया कि कैलाश के परिवार और सोनी के परिवार के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है. यह रंजिश भूमि विवाद या पारिवारिक मतभेदों से जुड़ी हो सकती है, जो समय के साथ बढ़ती गई. रिश्तेदार का कहना है कि इस रंजिश के कारण ही यह घटना घटी हो सकती है. पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है और दोनों परिवारों के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है. ऐसी घटनाओं में अक्सर पुरानी दुश्मनी ही मुख्य वजह बनती है, और यहां भी यही लग रहा है. समाजशास्त्रियों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी रंजिशें अक्सर हिंसक रूप ले लेती हैं, जिसके लिए जागरूकता और मध्यस्थता की जरूरत है. यदि समय रहते इन विवादों को सुलझाया न जाए, तो वे बड़े अपराधों का रूप ले सकती हैं.

पीड़ितों की मेडिकल स्थिति

दोनों पीड़ितों को जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे दोनों को यहां लाया गया. पुरुष कैलाश लगभग 70 प्रतिशत तक जल चुका है, जबकि महिला सोनी 35 प्रतिशत तक झुलसी है. दोनों की स्थिति फिलहाल क्रिटिकल बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. बर्न वार्ड में विशेष उपचार दिया जा रहा है, जिसमें दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक्स और स्किन ग्राफ्टिंग की संभावना शामिल है. डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जले हुए घावों से संक्रमण का खतरा रहता है. परिवार वाले अस्पताल में मौजूद हैं और पीड़ितों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्णता को भी रेखांकित किया है, जहां समय पर इलाज जान बचा सकता है.

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई

मोखमपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आग दुर्घटना थी या जानबूझकर लगाई गई. पुलिस दोनों परिवारों के बयान दर्ज कर रही है और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. यदि यह हत्या की कोशिश साबित होती है, तो आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं. स्थानीय प्रशासन ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. समाजसेवी संगठन भी इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दोनों परिवारों के बीच सुलह की कोशिश कर सकते हैं. इस तरह की घटनाएं न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक मुद्दा भी हैं, जहां समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

