/पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ते ही इन लोगों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, तंग हो सकती जेब

Petrol Diesel Price Hike: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी अब आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगी है. शुक्रवार को एक बार फिर ईंधन के दाम बढ़ाए गए, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल 109.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.09 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया.

ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. पिछले नौ दिनों में पेट्रोल 5.12 रुपये और डीजल 4.84 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब परिवहन, खेती और रोजमर्रा के सामानों पर भी दिखाई देने लगा है.

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15 मई से शुरू हुई लगातार बढ़ोतरी

ईंधन कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी 15 मई को दर्ज की गई थी. उस दिन पेट्रोल के दाम में 3.25 रुपये और डीजल में 3.02 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ था. इसके बाद जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये और डीजल 93.26 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था. इसके बाद 19 मई को फिर पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ. अब शुक्रवार को हुई नई बढ़ोतरी ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है.

ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बढ़ा दबाव

डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है. ट्रक और टेम्पो ऑपरेटरों का कहना है कि लगातार महंगा हो रहा डीजल अब मालभाड़ा बढ़ाने की स्थिति पैदा कर रहा है. यदि मालभाड़ा बढ़ता है, तो दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो सकते हैं. इससे बाजार में महंगाई का दबाव और बढ़ने की संभावना है.

किसानों की लागत बढ़ने की आशंका

डीजल महंगा होने का असर कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई दे सकता है. किसानों को ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और अन्य कृषि उपकरण चलाने में अधिक खर्च उठाना पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन लागत बढ़ने से अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, जिसका असर सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

सार्वजनिक परिवहन भी हो सकता है महंगा

ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण ऑटो, टैक्सी और निजी बस संचालकों ने किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं. स्कूल बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. आर्थिक जानकारों के अनुसार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा आम आदमी की रसोई और मासिक बजट पर सीधा असर डालता है. ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है.