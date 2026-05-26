/बीजेपी की पेट्रोल-डीजल से दूरी, PM की 'मन की बात' सुनने साइकिल व EV आएंगे, CM से भी किया आग्रह

Rajasthan News: वैश्विक संकट के कारण पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तल्खी बढ़ने लगी है. प्रदेश बीजेपी 'मेरा भारत–मेरा योगदान' अभियान से कांग्रेस के आरोपों पर जवाबी हमले की रणनीति शुरू कर रही है . बीजेपी ने इस रविवार को पीएम मोदी के “मन की बात” कार्यक्रम में सुनने आने वाले पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है. पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ता EV अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन, ई-रिक्शा, साइकिल, पैदल या वाहन पूलिंग से पहुंचेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी साइकिल से प्रदेश कार्यालय पहुंचने का आग्रह किया गया है.

देश और प्रदेश में पेट्रोल-डीजल तथा गैस की कमी को देखते हुए कांग्रेस-बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की सियासत चल रही है. कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है. वहीं बीजेपी 'मेरा भारत–मेरा योगदान' के जरिए करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है. बीजेपी इस अभियान में राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को लेकर नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है. पार्टी अब इसको सरकारी पहल के रूप में नहीं, बल्कि जनभागीदारी और राष्ट्रहित से जोड़ना चाह रही है. यही वजह है कि लोगों में आर्थिक प्रबंधन, मितव्ययता और संसाधनों के सही उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मन की बात कार्यक्रम से इसकी शुरूआत कर रही है.

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राजनीतिक दृष्टि से भी बीजेपी इस अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “आत्मनिर्भर भारत” और “लोकल फॉर वोकल” की सोच को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है. मन की बात कार्यक्रम से पार्टी इसे बूथ और मंडल स्तर तक ले जाकर जनता से सीधे संवाद की रणनीति पर काम कर रहा है. बीजेपी नेता मानते है. कि अभी अंतरराष्ट्रीय हालातों में देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी सोच और संसाधनों के संरक्षण का संदेश बता रहे हैं. इसके तहत डीजल, पेट्रोल और गैस की बचत पर विशेष फोकस किया गया है. पार्टी कार्यकर्ताओं को कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और ई-वाहनों को बढ़ावा देने जैसे उपायों को जनसाधारण तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देकर अनावश्यक यात्रा और ईंधन खर्च को कम करने की बात कही जा रही है. पार्टी कार्यालयों में ऊर्जा और ईंधन की खपत में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का भी टारगेट तय किया गया है.

बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि अभियान का मकसद केवल ईंधन बचत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत और स्वदेशी सोच को बढ़ावा देना भी है. पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए आमजन को भी वैकल्पिक और स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगी. बगड़ी ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और आमजन को भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, भारत में पर्यटन को प्राथमिकता देने और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया. बगड़ी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव अपनाने होंगे.

बगड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है. खाड़ी देशों बनें युद्ध के हालातों के बीच जब देश वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है. उस समय विपक्ष राष्ट्र को प्रथम मान कर साथ देने की बजाए, राजनीति रोटियां सेंकने में लगा है. लोकतंत्र का दुर्भाग्य है विपक्ष हमेशा देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़ा रहा है. लेकिन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हाथों में है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है.

दूसरी ओर मन की बात कार्यक्रम संयोजक मोतीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम सामूहिक रूप से सुना जाता है. इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक पदाधिकारी, कार्यकर्ता जन प्रतिनिधि कार्यक्रम सुनते हैं. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के वाहनों का उपयोग बंद करेंगे तो यह अच्छी पहल होगी. हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी साइकिल पर मन की बात सुनने कार्यालय आने का आग्रह किया है. हालांकि मुख्यमंत्री पहले से ही ईवी वाहन का उपयोग कर रहे हैं.

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