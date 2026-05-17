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Rajasthan Petrol Pump Scam: जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर समेत इन 7 शहरों के 16 पेट्रोल पंप ऐसे काट रहे थे आपकी जेब

Rajasthan Petrol Pump Scam: उपभोक्ता मामलात विभाग की टीम ने 7 अलग-अलग जगहों पर 16 पेट्रोल पंपों के नोजल सीज कर दिए. जांच में खुलासा हुआ कि 5 लीटर में 30 ML तक ईंधन कम दिया जा रहा था, कुछ पंप रोज 11 लीटर तक कम बेच रहे थे. जनता की जेब इस घोटाले से कट रही थी.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: May 17, 2026, 06:26 AM|Updated: May 17, 2026, 06:26 AM
Rajasthan Petrol Pump Scam: जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर समेत इन 7 शहरों के 16 पेट्रोल पंप ऐसे काट रहे थे आपकी जेब
Image Credit: AI Generated Image

Petrol Pump Scam Exposed: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाते समय 30 मिलीलीटर की कमी शायद किसी ग्राहक को महसूस न हो, लेकिन राजस्थान में चली सरकारी जांच ने दिखा दिया कि यही मामूली कटौती रोजाना हजारों रुपए की कमाई का जरिया बन रही थी. ढक्कन भर कमी जब हजारों ग्राहकों के साथ रोज दोहराई जाए, तो खेल लाखों का हो जाता है. राजस्थान में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जब औचक जांच अभियान चलाया तो कई जिलों में पेट्रोल पंपों की “ईमानदारी” मशीन के साथ फंस गई. भरतपुर से लेकर अजमेर और जोधपुर तक 16 नोजल सीज किए गए. जांच में सामने आया कि कई पंप हर 5 लीटर पर 30 ML तक कम पेट्रोल-डीजल दे रहे थे.

भरतपुर में रोज की कटौती
भरतपुर में मॉडर्न ऑटो सर्विस IOCL हीरादास और जगन पेट्रोलियम डेस्टिनेशन जघीना गेट के दो-दो नोजल जांच में दोषी पाए गए. वहीं ओम राज फिलिंग स्टेशन और प्रगति एचपी सेंटर काली की बगीची के एक-एक नोजल में भी गड़बड़ी मिली. मॉडर्न ऑटो सर्विस में प्रतिदिन करीब 650 लीटर पेट्रोल-डीजल की बिक्री होती थी. जांच के मुताबिक यहां रोज लगभग 4 लीटर ईंधन कम दिया जा रहा था. महीनेभर में यह आंकड़ा 117 लीटर तक पहुंच गया, जिसकी कीमत करीब 11 हजार रुपए बैठती है.

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जगन पेट्रोलियम में प्रतिदिन लगभग 600 लीटर पेट्रोल बिक्री के दौरान करीब 3.6 लीटर कम आपूर्ति हो रही थी. महीनेभर में यह करीब 108 लीटर और लगभग 11 हजार रुपए का खेल बन रहा था. ओम राज फिलिंग स्टेशन और प्रगति एचपी सेंटर में प्रतिदिन करीब 2-2 लीटर कम पेट्रोल दिए जाने का अनुमान लगा. विभाग ने भरतपुर में कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला.

जोधपुर-एक नोजल से रोज 4 लीटर तक कम पेट्रोल.
जोधपुर में मारवाड़ पेट्रोल सर्विस, केके ट्रैवल्स पाली रोड, एनआर फिलिंग स्टेशन और सुप्रीम मोटर्स के नोजल जांच में फेल पाए गए. सुप्रीम मोटर्स में एक नोजल से प्रतिदिन करीब 700 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती थी और अनुमान के मुताबिक रोज 4.2 लीटर तक कम पेट्रोल दिया जा रहा था. महीनेभर में यह 126 लीटर और करीब 13 हजार रुपए तक पहुंच रहा था. मारवाड़ पेट्रोल सर्विस में प्रतिमाह करीब 100 लीटर, जबकि एनआर फिलिंग स्टेशन में 60 लीटर तक कम पेट्रोल दिए जाने का अनुमान लगाया गया. विभाग ने यहां 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

उदयपुर-दो नोजल से 150 लीटर तक कम सप्लाई
उदयपुर में करणी रूप सर्विस के दो नोजल और हरी प्रिया फिलिंग स्टेशन का एक नोजल जांच में दोषी पाया गया. करणी रूप सर्विस में दोनों नोजलों से प्रतिदिन करीब 835 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती थी. जांच के अनुसार रोज करीब 5 लीटर पेट्रोल कम दिया जा रहा था. महीनेभर में यह आंकड़ा 150 लीटर और लगभग 15 हजार रुपए तक पहुंच गया. हरी प्रिया फिलिंग स्टेशन में भी हर महीने करीब 21 लीटर पेट्रोल कम दिए जाने का अनुमान सामने आया.

अजमेर- सबसे बड़ा खेल, 335 लीटर तक कम पेट्रोल-डीजल.
अजमेर जिले में बजरंग सर्विस स्टेशन, एडहॉक विजय सविता फिलिंग स्टेशन और गुरु नानक फिलिंग स्टेशन गेगल में गड़बड़ी मिली. बजरंग सर्विस स्टेशन पर दो नोजलों से प्रतिदिन करीब 1860 लीटर पेट्रोल-डीजल की बिक्री होती थी. जांच के मुताबिक यहां रोज लगभग 11 लीटर कम ईंधन दिया जा रहा था. महीनेभर में यह आंकड़ा 335 लीटर तक पहुंच गया, जिसकी कीमत करीब 34 हजार रुपए बैठती है. एडहॉक विजय सविता फिलिंग स्टेशन में प्रतिमाह 221 लीटर तक कम पेट्रोल दिए जाने का अनुमान लगाया गया.

कोटा- हर दिन 3 लीटर कम पेट्रोल
कोटा में भागीरथ स्टेशन इंडियन ऑयल और जय चंबल सर्विस स्टेशन के नोजल जांच में गड़बड़ पाए गए. भागीरथ स्टेशन में प्रतिदिन करीब 3 लीटर और जय चंबल सर्विस स्टेशन में करीब 1.5 लीटर पेट्रोल कम दिए जाने का अनुमान लगाया गया.

बीकानेर- तीन नोजल सीज
बीकानेर में संजय सिटी फिलिंग स्टेशन के तीन नोजल सीज किए गए. यहां भी 30-30 मिलीलीटर कम डिलीवरी का मामला सामने आया. विभाग ने 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. वही जयपुर जिले में भी विधिक मापविज्ञान अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 5500 रुपए का जुर्माना वसूला गया.

ऐसे समझें पूरा खेल
यदि किसी ग्राहक ने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया और हर 5 लीटर पर 30 ML कम दिया गया, तो ग्राहक को करीब 300 ML पेट्रोल कम मिलेगा. यदि कार का माइलेज 15 KM प्रति लीटर है. तो इतनी मात्रा में वाहन 4-5 किलोमीटर चल सकता था. यानी हर बार ईंधन भरवाने पर ग्राहक अनजाने में अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा चुका रहा था.

उपभोक्ताओं के लिए विभाग की सलाह
पेट्रोल भरवाते समय मीटर की रीडिंग ध्यान से देखें. 5 लीटर टेस्ट माप से जांच करवाने का अधिकार इस्तेमाल करें. हमेशा रसीद लें. जल्दबाजी और भीड़ में विशेष सावधानी रखें. कम डिलीवरी का शक हो तो तुरंत शिकायत करें.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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