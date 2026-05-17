/Rajasthan Petrol Pump Scam: जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर समेत इन 7 शहरों के 16 पेट्रोल पंप ऐसे काट रहे थे आपकी जेब

Petrol Pump Scam Exposed: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाते समय 30 मिलीलीटर की कमी शायद किसी ग्राहक को महसूस न हो, लेकिन राजस्थान में चली सरकारी जांच ने दिखा दिया कि यही मामूली कटौती रोजाना हजारों रुपए की कमाई का जरिया बन रही थी. ढक्कन भर कमी जब हजारों ग्राहकों के साथ रोज दोहराई जाए, तो खेल लाखों का हो जाता है. राजस्थान में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जब औचक जांच अभियान चलाया तो कई जिलों में पेट्रोल पंपों की “ईमानदारी” मशीन के साथ फंस गई. भरतपुर से लेकर अजमेर और जोधपुर तक 16 नोजल सीज किए गए. जांच में सामने आया कि कई पंप हर 5 लीटर पर 30 ML तक कम पेट्रोल-डीजल दे रहे थे.

भरतपुर में रोज की कटौती

भरतपुर में मॉडर्न ऑटो सर्विस IOCL हीरादास और जगन पेट्रोलियम डेस्टिनेशन जघीना गेट के दो-दो नोजल जांच में दोषी पाए गए. वहीं ओम राज फिलिंग स्टेशन और प्रगति एचपी सेंटर काली की बगीची के एक-एक नोजल में भी गड़बड़ी मिली. मॉडर्न ऑटो सर्विस में प्रतिदिन करीब 650 लीटर पेट्रोल-डीजल की बिक्री होती थी. जांच के मुताबिक यहां रोज लगभग 4 लीटर ईंधन कम दिया जा रहा था. महीनेभर में यह आंकड़ा 117 लीटर तक पहुंच गया, जिसकी कीमत करीब 11 हजार रुपए बैठती है.

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जगन पेट्रोलियम में प्रतिदिन लगभग 600 लीटर पेट्रोल बिक्री के दौरान करीब 3.6 लीटर कम आपूर्ति हो रही थी. महीनेभर में यह करीब 108 लीटर और लगभग 11 हजार रुपए का खेल बन रहा था. ओम राज फिलिंग स्टेशन और प्रगति एचपी सेंटर में प्रतिदिन करीब 2-2 लीटर कम पेट्रोल दिए जाने का अनुमान लगा. विभाग ने भरतपुर में कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला.

जोधपुर-एक नोजल से रोज 4 लीटर तक कम पेट्रोल.

जोधपुर में मारवाड़ पेट्रोल सर्विस, केके ट्रैवल्स पाली रोड, एनआर फिलिंग स्टेशन और सुप्रीम मोटर्स के नोजल जांच में फेल पाए गए. सुप्रीम मोटर्स में एक नोजल से प्रतिदिन करीब 700 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती थी और अनुमान के मुताबिक रोज 4.2 लीटर तक कम पेट्रोल दिया जा रहा था. महीनेभर में यह 126 लीटर और करीब 13 हजार रुपए तक पहुंच रहा था. मारवाड़ पेट्रोल सर्विस में प्रतिमाह करीब 100 लीटर, जबकि एनआर फिलिंग स्टेशन में 60 लीटर तक कम पेट्रोल दिए जाने का अनुमान लगाया गया. विभाग ने यहां 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

उदयपुर-दो नोजल से 150 लीटर तक कम सप्लाई

उदयपुर में करणी रूप सर्विस के दो नोजल और हरी प्रिया फिलिंग स्टेशन का एक नोजल जांच में दोषी पाया गया. करणी रूप सर्विस में दोनों नोजलों से प्रतिदिन करीब 835 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती थी. जांच के अनुसार रोज करीब 5 लीटर पेट्रोल कम दिया जा रहा था. महीनेभर में यह आंकड़ा 150 लीटर और लगभग 15 हजार रुपए तक पहुंच गया. हरी प्रिया फिलिंग स्टेशन में भी हर महीने करीब 21 लीटर पेट्रोल कम दिए जाने का अनुमान सामने आया.

अजमेर- सबसे बड़ा खेल, 335 लीटर तक कम पेट्रोल-डीजल.

अजमेर जिले में बजरंग सर्विस स्टेशन, एडहॉक विजय सविता फिलिंग स्टेशन और गुरु नानक फिलिंग स्टेशन गेगल में गड़बड़ी मिली. बजरंग सर्विस स्टेशन पर दो नोजलों से प्रतिदिन करीब 1860 लीटर पेट्रोल-डीजल की बिक्री होती थी. जांच के मुताबिक यहां रोज लगभग 11 लीटर कम ईंधन दिया जा रहा था. महीनेभर में यह आंकड़ा 335 लीटर तक पहुंच गया, जिसकी कीमत करीब 34 हजार रुपए बैठती है. एडहॉक विजय सविता फिलिंग स्टेशन में प्रतिमाह 221 लीटर तक कम पेट्रोल दिए जाने का अनुमान लगाया गया.

कोटा- हर दिन 3 लीटर कम पेट्रोल

कोटा में भागीरथ स्टेशन इंडियन ऑयल और जय चंबल सर्विस स्टेशन के नोजल जांच में गड़बड़ पाए गए. भागीरथ स्टेशन में प्रतिदिन करीब 3 लीटर और जय चंबल सर्विस स्टेशन में करीब 1.5 लीटर पेट्रोल कम दिए जाने का अनुमान लगाया गया.

बीकानेर- तीन नोजल सीज

बीकानेर में संजय सिटी फिलिंग स्टेशन के तीन नोजल सीज किए गए. यहां भी 30-30 मिलीलीटर कम डिलीवरी का मामला सामने आया. विभाग ने 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. वही जयपुर जिले में भी विधिक मापविज्ञान अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 5500 रुपए का जुर्माना वसूला गया.

ऐसे समझें पूरा खेल

यदि किसी ग्राहक ने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया और हर 5 लीटर पर 30 ML कम दिया गया, तो ग्राहक को करीब 300 ML पेट्रोल कम मिलेगा. यदि कार का माइलेज 15 KM प्रति लीटर है. तो इतनी मात्रा में वाहन 4-5 किलोमीटर चल सकता था. यानी हर बार ईंधन भरवाने पर ग्राहक अनजाने में अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा चुका रहा था.