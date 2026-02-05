Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Phagi: तालाब में गिरी अनियंत्रित कार, बचाने पहुंचे लोगों को महिला ने दिखाया एटिट्यूड, बोली- 'डोंट टच मी'

Rajasthan News: जयपुर के फागी में एक कार तालाब में गिर गई. बचाने पहुंचे युवक को महिला ने 'डोंट टच मी' कहकर मदद ठुकरा दी. पानी कम होने से महिला की जान बच गई, लेकिन वह अपनी पहचान बताने से इनकार कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Dilip choudhary
Published: Feb 05, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 12:20 PM IST

Trending Photos

Photo: जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी लोकगीतों पर थिरके विदेशी पर्यटक
5 Photos
Palace on Wheels

Photo: जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी लोकगीतों पर थिरके विदेशी पर्यटक

राजस्थान में फिर पलटा मौसम, तेज हवाओं से बढ़ी सर्दी और छाई धुंध
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर पलटा मौसम, तेज हवाओं से बढ़ी सर्दी और छाई धुंध

अजमेर की बेटी ने रच दिया इतिहास! सूफिया सूफी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
7 Photos
ajmer news

अजमेर की बेटी ने रच दिया इतिहास! सूफिया सूफी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, कहीं 29.6°C की चुभती गर्मी तो कहीं 5.9°C की कांपती रात, जानेंआज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, कहीं 29.6°C की चुभती गर्मी तो कहीं 5.9°C की कांपती रात, जानेंआज के सबसे गर्म इलाके

Phagi: तालाब में गिरी अनियंत्रित कार, बचाने पहुंचे लोगों को महिला ने दिखाया एटिट्यूड, बोली- 'डोंट टच मी'

Phagi Talab Accident: जयपुर के फागी इलाके में आज एक ऐसा सड़क हादसा हुआ, जो अपनी गंभीरता से ज्यादा महिला के 'अजीबोगरीब' बर्ताव के कारण चर्चा का विषय बन गया है. फागी के चकवाड़ा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने तालाब में जा गिरी. गनीमत यह रही कि तालाब में पानी कम था, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी.

तालाब के बीच फंसी कार
वहां मौजूद लोगों के अनुसार, कार सड़क से करीब 50 मीटर दूर पानी के बीचों-बीच जा पहुंची. कार में केवल एक महिला सवार थी. जैसे ही गाड़ी पानी में गिरी, आसपास के ग्रामीण और राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए तालाब में कूदे. लेकिन जैसे ही एक युवक ने महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, महिला ने मदद लेने के बजाय उसे झिड़क दिया. महिला ने चिल्लाते हुए कहा-'डोंट टच मी!' (मुझे हाथ मत लगाओ!)

बचाने पहुंचे लोग महिला के इस अटपटे जवाब और व्यवहार को देखकर दंग रह गए. पानी के बीच फंसी होने के बावजूद महिला का 'एटिट्यूड' कम नहीं हुआ, हालांकि बाद में लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पहचान छिपाने की कोशिश
तालाब से बाहर आने के बाद भी महिला का ड्रामा खत्म नहीं हुआ. जब स्थानीय लोगों और पुलिस ने उससे उसका नाम, पता या घर वालों का मोबाइल नंबर पूछा, तो वह जानकारी देने से कतराती रही. महिला अपनी पहचान पूरी तरह छिपाने की कोशिश करती दिखी, जिससे मामला और भी संदिग्ध नजर आ रहा है.

क्रेन की मदद से निकाली गई गाड़ी
हादसे की सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद क्रेन को बुलाया गया, जिसने तालाब के बीच फंसी कार को बाहर निकाला. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कार अनियंत्रित कैसे हुई और क्या महिला किसी मानसिक तनाव में थी या मामला कुछ और है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news