महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर APO, ग्रामीणों ने किया हंगामा डॉक्टर को ग्रामीणों ने घेरा

Jaipur Crime News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नारायणपुर उपखंड की कोलाहेड़ा ग्राम पंचायत के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में कार्यरत डॉ. राजकुमार स्वामी पर एक महिला मरीज से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का गंभीर आरोप लगा है.

Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 04, 2025, 10:10 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 10:10 AM IST

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नारायणपुर उपखंड की कोलाहेड़ा ग्राम पंचायत में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में कार्यरत डॉक्टर पर महिला मरीज से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का संगीन आरोप लगा है. घटना 30 अक्टूबर को घटी, जब पीड़िता अपनी सास के साथ तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए पहुंची. डॉक्टर राजकुमार स्वामी ने जांच के बहाने उसे अकेले कमरे में बुलाया और छेड़छाड़ की कोशिश की. विरोध पर डॉक्टर ने उसे बाहर निकाल दिया. पीड़िता ने परिजनों को बताया, लेकिन तब तक डॉक्टर फरार हो चुका था. घटना के बाद डॉक्टर तीन दिनों तक अस्पताल नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया.

जांच के बहाने छेड़छाड़

पीड़िता ने बताया, "मैं सास के साथ दवा लेने गई थी. डॉक्टर ने अकेले जांच करने को कहा और कमरे में बंद कर अश्लील हरकतें कीं. विरोध करने पर धमकाया." परिवार ने तुरंत शिकायत की, लेकिन डॉक्टर के गायब होने से कार्रवाई रुकी रही. ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसी लापरवाही आम हो गई है, जो महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है.

डॉक्टर ने खुद को बंद किया

डॉक्टर के ड्यूटी पर लौटते ही ग्रामीणों ने अस्पताल पर धावा बोल दिया. सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी की और आरोपी को घेर लिया. स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. सूचना पर बानसूर बीसीएमओ दीपेंद्र सिंह शेखावत, थाना प्रभारी रोहिताश कुमार मय फोर्स, तहसीलदार अनिल कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूरणमल चौधरी, उमराव यादव व राजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे. पुलिस ने भीड़ को शांत किया और डॉक्टर को सुरक्षित थाने ले गई.

आरोप निराधार, जांच नियमानुसार

आरोपी डॉ. राजकुमार स्वामी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा, "मरीज की जांच पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई. कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ. यह झूठा आरोप है." डॉक्टर ने जांच में सहयोग का वादा किया.

डॉक्टर एपीओ, उच्च स्तरीय जांच

बीसीएमओ दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, "मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है. डॉ. राजकुमार को एपीओ कर कोटपूतली सीएमएचओ कार्यालय में अटैच किया गया है. निष्पक्ष जांच चल रही है." पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है, और यदि आरोप सिद्ध हुए तो कड़ी कार्रवाई होगी. ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से त्वरित न्याय की मांग की है. यह घटना ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर कर रही है.

