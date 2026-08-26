/Ex-Cadre पोस्ट पर PHED-UDH आमने-सामने, विवाद में नया मोड़, PHED ने UDH से मांगी रिपोर्ट

Jaipur News : PHED और UDH के बीच Ex-Cadre पोस्ट को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. इंजीनियर्स के 151 Ex-Cadre पदों को लेकर दोनों विभागों के बीच चल रही खींचतान के बीच अब जलदाय विभाग ने UDH से रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक PHED के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने UDH को पत्र लिखकर पूछा है कि जलदाय विभाग से संबंधित कितनी Ex-Cadre पोस्ट खत्म की गई हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है. इससे पहले UDH की ओर से PHED को पत्र लिखकर Ex-Cadre पोस्ट को लेकर जानकारी और कार्रवाई की बात कही गई थी। इसी के बाद दोनों विभागों के बीच मामला और गरमा गया.

151 इंजीनियर्स के पदों पर विवाद

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विवाद PHED के इंजीनियरिंग कैडर से जुड़ी 151 Ex-Cadre पोस्ट को लेकर है. जानकारी के मुताबिक इन पदों में 4 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 27 एक्सईएन और 120 सहायक अभियंता स्तर के पद शामिल हैं. ये पद UDH और उससे जुड़े शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े तकनीकी कामों के लिए बनाए गए थे. PHED का तर्क है कि Ex-Cadre पदों के सृजन और समाप्ति से जुड़ी प्रक्रिया वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी है. ऐसे में केवल विभागीय स्तर पर इन पदों को खत्म करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मामला वित्त विभाग तक पहुंचा

Ex-Cadre पदों को लेकर बढ़े विवाद के बाद मामला वित्त विभाग तक पहुंच चुका है. सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की ओर से संबंधित विभागों से पहले खत्म किए गए पदों की रिपोर्ट और स्थिति की जानकारी मांगी गई है. अब PHED की ओर से UDH से भी इसी संबंध में रिपोर्ट मांगे जाने के बाद पूरे मामले में दस्तावेजी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

UDH की रिपोर्ट का इंतजार

DPC पर भी पड़ सकता है असर

इस विवाद का सीधा असर PHED की आगामी DPC पर पड़ने की आशंका है. अगर Ex-Cadre पदों की संख्या कम होती है या उन्हें खत्म किया जाता है तो इन पदों पर तैनात इंजीनियर्स की पोस्टिंग और प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. हाल में PHED की ओर से किए गए तबादलों में भी कई इंजीनियर्स को Ex-Cadre पदों पर पोस्टिंग दी गई है. ऐसे में पद खत्म होने की स्थिति में इन अधिकारियों को वापस PHED में समायोजित करने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है.

UDH के बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल

विवाद का एक अहम पहलू UDH और स्थानीय निकायों के पेयजल व सीवरेज प्रोजेक्ट्स से भी जुड़ा है. PHED के इंजीनियर्स लंबे समय से पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और जल योजनाओं के तकनीकी कामों से जुड़े रहे हैं. ऐसे में Ex-Cadre पद खत्म होने पर UDH में बड़े प्रोजेक्ट्स की तकनीकी निगरानी और क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल PHED की चिट्ठी के बाद UDH की रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने Ex-Cadre पद खत्म किए गए हैं और आगे इन पदों को लेकर सरकार का रुख क्या रहेगा. मामले पर अंतिम निर्णय वित्त विभाग और सक्षम स्तर से होने की संभावना है.

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